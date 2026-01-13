你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光

科技中心／黃韻璇報導

蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。

據《GadgetHacks》報導，15年前蘋果推出的iPhone 4手機，近來在社群媒體的帶動下突然爆紅，引發搶購熱潮，許多自媒體創作者將iPhone 4視為時尚、懷舊的標誌，其3.5吋小螢幕、不鏽鋼邊框設計，都是帶動這股復古風潮的原因之一。

二手回收比價平台「Compare and Recycle」專家表示，近來iPhone 4需求激增近1000%，許多用戶認為，這款手機500萬畫素相機功能，比起如今的iPhone 17的4800萬畫素，雖然技術上落後許多，但其拍出的照片，擁有獨特的顆粒感、氛圍感，因此受到青睞，在TikTok上關於復古攝影「#digicam」標籤相關的發文已超過34.7萬則。

15年前的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%。（資料圖／網友提供）

不過專家也警告使用舊款手機所帶來的風險，因為iPhone 4只更新至iOS 7.1.2，這已經是2014年的版本，也就是這十多年來都沒有辦法更新、安全修復，等於使用者的資料完全沒有安全保障，內容可能會被盜、洩漏，呼籲想使用的用戶，避免登入Apple ID、不要使用iCloud備份，將手機開啟飛航模式且勿插入SIM卡。

據中國媒體報導，目前iPhone 4的二手回收價格，從過去當廢機回收5元人民幣（約23元新台幣），飆漲至300元（約1362元新台幣），轉手最高漲了60倍。

