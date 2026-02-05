你家的除濕機也中招？水箱長粉色生物膜 達人教3招洗超乾淨

家事達人提醒，除溼機的水箱要記得不定期清洗。（示意圖，取自PhotoAC ）

台灣潮濕氣候讓除濕機成了家家戶戶的必備家電，許多人卻忽略水箱清潔的重要性。家事達人「豆豆媽咪」提醒，水箱內經常出現的「粉紅色、滑滑黏液」並不是水垢，而是黏質沙雷氏菌與生物膜。若長期忽略清潔，恐讓細菌、黴菌孢子隨除濕機運作飄散回房間，不僅越除越過敏，甚至可能引發「加濕器肺」。

豆豆媽咪4日在臉書發文指出，許多人以為只要倒掉水箱的水就算完成清潔，但水箱內壁、把手凹槽與轉角處，往往藏著厚厚一層生物膜，才會讓粉色黏液反覆出現。

粉紅黏液到底從哪來？你家也有嗎？

她強調，黏質沙雷氏菌在潮濕環境中非常容易繁殖，當除濕機啟動時，細菌可能隨氣流被帶回室內，對敏感族群更是危險。

為此，她也分享完整的清潔流程：

第一步：刷洗

將水箱排空後，用軟毛刷或海綿沾中性洗碗精刷洗。特別是**直角轉角、浮球連桿下方、把手凹槽**等死水區最容易堆積生物膜。

第二步：殺菌

若遇到頑固水垢，可使用1:10 白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘。酸性環境能溶解水垢，也能破壞細菌細胞膜。

第三步：徹底乾燥

清洗後倒置晾乾，多數細菌無法在乾燥表面存活。

濾網也藏滿細菌？你洗對了嗎？

豆豆媽咪提醒，進氣口濾網同樣是細菌大本營。正確清洗方式如下：先用吸塵器吸塵，避免直接沖水讓灰塵結塊卡死。接著使用 0度以下溫水清洗，避免尼龍變形。另要注意不能曝曬！陽光紫外線會讓濾網材質脆化，需「陰乾」。若是HEPA濾網不可水洗，清洗會直接損壞，只能定期更換。

她建議，水箱至少每週清洗一次，濾網則每2～4週清潔，才能避免細菌滋生、維持除濕效率與居家空氣品質。

