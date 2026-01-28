你家被紙袋塞爆？小心發霉、長蟑螂！1招讓紙袋重獲新生

許多人都有囤積紙袋的習慣，數量之多往往超乎想像。收納專家廖心筠提醒，紙袋容易發霉吸濕，成為蟑螂溫床，家中多餘的紙袋可以分類後，將用不到的拿到賣場回收，讓紙袋被循環利用。

紙袋巧妙分類 留下珍貴記憶

廖心筠分享一個整理客戶家中紙袋的案例，透過巧妙的分類方式，讓客戶自己決定哪些紙袋最值得留下，進而鬆動捨棄其他紙袋的心理障礙。這個過程不僅幫助客戶清理空間，也讓那些珍貴的紙袋與記憶找到歸屬之處。

廖心筠首先請客戶挑選出最喜歡的精品紙袋，如香奈兒、LV、愛馬仕等，集中整理。接著，將品質較差或容易損壞的紙袋另外歸類。透過請客戶分類紙袋的用途，如做成作品、送禮、請助理提物、裝雜物等，讓客戶清楚看見自己真正想留下的紙袋。最後，客戶毫不猶豫地決定捨棄那些品質較差的紙袋，將它們捐至家樂福或其他提供回收的地方，讓紙袋進入環保循環，交到更需要的人手上。

賣場有紙袋回收專區 一起愛地球

大賣場家樂福也在臉書呼籲，可以將家中不再需要用到的紙袋，帶到家樂福，放入「袋袋相傳」專區，讓它們繼續發揮價值，成為下一位顧客的便利幫手。家樂福提到，在家樂福的每一家量販門市，都設有「袋袋相傳」專區，除了紙袋，水果網套也能加入再利用的行列。他們的目標不只是回收，而是希望袋子被重複使用到不能再用為止，用簡單的習慣減少資源浪費，邁向更永續的未來。

不想丟紙袋 囤積紙袋的心理原因

廖心筠也分析，保存型的囤積行為背後通常有心理因素。有些人因為成長過程中生活匱乏，下意識地想留住物品以獲得安全感；也有人將情感投射在紙袋上，視其為重要回憶的載體，難以割捨。透過耐心地分類整理，讓客戶決定要留下哪些紙袋，記憶也能找到安放之處。

紙袋過度囤積可能成為蟑螂溫床

然而，當紙袋過度囤積，影響空間使用、容易發霉吸濕，甚至成為蟑螂溫床時，就不再是美好的陪伴，而是束縛。廖心筠建議，整理紙袋的過程是一種自我對話：你是否還需要它？是否準備好告別某段記憶？你不必一次清完，從最喜歡的幾個開始，好好留下它們，其餘的慢慢觀察，終會發現有些紙袋已經不再需要了。

