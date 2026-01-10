你對了嗎？全台「最慘得獎者」揭曉 大樂透差1碼領嘸頭獎

最近大樂透、威力彩頭獎持續槓龜，台彩9日晚間開出大樂透第115000003期獎號，可惜僅開出3注貳獎，每人可得57萬餘元。讓人扼腕的是，彩券號碼其實都對中了，就差「1關鍵」和億元頭獎失之交臂。

大樂透上期9日開出3注貳獎，傳有得主的獎號其實和頭獎一樣，因「位置不同」錯失發財好機會。（示意圖／非當事人物／記者高珞曦攝）

台彩9日公布大樂透第11500003期獎號，由小到大依序為01、07、13、14、34、45，特別號08，該期頭獎彩金保證1億元。

不過這期大樂透只開出3注貳獎，分別由苗栗縣苑裡鎮「錢都彩券行」（山腳里10鄰256號1樓）、新北市三重區「元強貴彩券行」（三民街96號1樓），和屏東縣東港鎮「金興旺彩券行」（新勝里中山路66號1樓）開出，每注可得57萬7492元。

據《三立新聞網》報導，在這3名貳獎得主中，有人的彩券獎號其實和當期頭獎的獎號相同，就差在其中1個號碼位置落在「一般獎號」，而不是「特別號」，只能含淚送別高達9位數的發財機會。實際中獎獎號、派彩結果以台彩公布為準。

