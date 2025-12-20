你對我的侮辱！汪小菲突開戰抖音副總裁 ｢怒發文喊告」又秒刪

記者蔡維歆／綜合報導

汪小菲於8日晚間突然微博發文情緒激動，他點名抖音副總裁李亮揚言提告，暴氣寫下：「李亮當時發微博和抖音說我，我同意，因為那份痛苦，和未來對孩子的教育，我會承擔，但你憑自己給我定性，這件事我不認可，我的孩子、我的朋友、我的家人也不認可。我決定對你起訴，我會帶好孩子，你不用擔心，但是你對我的侮辱，我一定和你聊聊」，事後隨即又刪文。

汪小菲槓上抖音副總。（圖／翻攝自微博）

網友猜測，事件源頭追溯至2025年2月，大S不幸病逝後，汪小菲被謠傳包機送大S骨灰回台，引發爭議，隨後遭包機公司公開聲明闢謠，抖音平台也宣布無限期封禁「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」3個帳號，但「麻六記官方旗艦店」的帳號仍在持續直播。

當時抖音副總裁李亮也曾公開說明封禁原因，表示在確定夏健的說法是性質惡劣的造謠後，已對夏健帳號永久禁言，同時指出還有幾個利用此事件炒作，推薦不實影片、獲取利益的相關帳號，在內部多次討論後，鑑於這些帳號過去就屢次違規被處罰但沒改正，因此最終也都決定予以封禁，後來抖音安全中心公告是張蘭、汪小菲的帳號都被無限期封禁。

