「你就是蕭依依」？北檢複訊5小時後 謝幸恩離場反應曝

民眾黨立委黃國昌日前被踢爆，養「狗仔集團」跟拍綠營政敵，北檢昨（11）日指揮調查局，傍晚時分約談中央社前記者謝幸恩以及凱恩國際林姓員工釐清案情，深夜檢察官訊後兩人皆請回。黃國昌日前被爆出，吸收中央社前記者謝幸恩，而謝幸恩甚至還化名「蕭依依」在網媒發布新聞、操弄輿論，涉妨害秘密及背信、違反國安法等罪嫌；台北地檢署11日指揮調查局，首度以被告身分約談謝、林兩人。





透過畫面可看見，被爆出曾化名蕭依依的謝幸恩，戴著黑框眼鏡、口罩，將挑染過後的金髮，綁上馬尾造型，身穿格子襯衫，披著一件棕綠色的寬鬆毛衣，脖子上圍著圍巾，當她步出北檢時，媒體記者急著要問她案件進展以及此刻心情，她只說了「辛苦了」，並不斷地說「謝謝、謝謝」，「小心、小心」，隨後便快步離開。



整個案件發展，要回到去年6月開始說起，王義川質疑遭人跟拍，因此向警方報案，而媒體《鏡報新聞網》9月則驚爆，黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，而黃國昌還親自指揮狗仔「辦案」。



事件延燒開來，黃國昌起初回應為「反蒐證」，中央社則將謝幸恩辭退，謝幸恩於9月29日請辭並發表聲明指出，「辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持」。



後續中央社則於9月30日則發表聲明，證實謝幸恩9月29日請辭，惟後續媒體進一步揭發其恐涉及政治狗仔及化名蕭依依採訪發稿之事，可能已違反新聞倫理規範及中央社社規，嚴重傷害社譽，已派員到北檢對謝幸恩提起背信等罪刑事告訴。

昨（11）日謝幸恩遭調查局移送至北檢複訊，獲無保請回；面對媒體詢問「你是蕭依依嗎？」，她僅低調重複表示「小心、小心」、「辛苦了」、「謝謝、謝謝」，並在律師陪同下，快步離開北檢，搭上車揚長而去。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

