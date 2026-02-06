你已進入我方水域！中國海警闖東沙海域 海巡雙艦強勢攔截廣播驅離

即時中心／温芸萱報導

中國海警持續侵擾我國周邊海域。海巡署東南沙分署今日指出，凌晨3時28分偵獲中國海警船「3501」及「3107」航行於我國東沙島限制水域外側，依其航向研判，恐有侵入我國限制水域之虞，海巡署隨即啟動應變機制，部署「宜蘭艦」及「花蓮艦」前往預置，全程嚴密監控，並以中、英文廣播嚴正要求其轉向離開。

海巡署表示，凌晨4時03分，中國海警「3501」及「3107」確實航入東沙限制水域，海巡「宜蘭艦」與「花蓮艦」立即採取一對一近迫監控對應，並同步以中、英文透過無線電廣播，「呼叫中國海警3501，呼叫中國海警3107，這裡是中華民國花蓮艦(宜蘭艦)廣播，你未經許可進入我方水域，你的行為已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，並進速離開我國水域，否則我船將採取必要行動」。

在海巡艦艇持續攔截施壓下，兩艘中國海警船最終於同日中午12時10分相繼航離東沙限制水域，成功完成驅離任務。整個過程中，海巡人員保持高度警戒，展現守護海域安全的堅定立場。

海巡署指出，今年截至目前為止，已在東沙限制水域驅離中國海警船計2船、3航次，對於中國海警船屢次以灰色地帶手段侵擾、破壞區域現狀的行徑，表達嚴正譴責。海巡署強調，這類惡意行為不僅危害我國海域安全，也嚴重影響印太地區的和平與穩定。

最後，海巡署重申，未來將持續與國際友邦合作，共同建構「印太和平鎖鏈」，有效因應灰色地帶威脅。我國有捍衛主權的決心，也具備維持和平的實力，將採取一切必要手段，堅定守護國家主權與海域安全。

中國海警「3501」及「3107」確實航入東沙限制水域，海巡「宜蘭艦」與「花蓮艦」立即採取一對一近迫監控對應，並同步以中、英文透過無線電廣播。（圖／海巡署提供）

