你常吃有上榜？火鍋、飲料店踩雷 食藥署揪45蔬果農藥超標「這菜」最多

記者許雅惠／台北報導

衛福部食藥署今（31）日公布9至10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總共抽驗逾800件蔬果，並查出45件違規。（圖／食藥署）

年末聚餐旺季到來，吃進肚子的蔬果安全也備受關注。衛福部食藥署今（31）日公布「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」9至10月抽驗結果，總計檢驗超過800件市售蔬果，揪出45件農藥殘留不合格，不僅多家知名餐飲、連鎖賣場中鏢，就連飲料店也上榜，引發外界關注。

名店也中鏢！火鍋、飲料、量販通通上榜

此次違規名單中，包含築間火鍋板橋館前店、涮乃葉徐匯廣場店使用的油菜，被檢出農藥殘留超標；連鎖飲料品牌50嵐南投民族店的金桔，也被驗出兩項不符規定農藥。此外，全聯南投草屯和興店的蘿蔔、好市多台中店的茄子，以及富邦旗下電商平台 MOMO 販售的蓮霧，也都被檢出農藥違規。位於台北內湖的七海餐廳，更被查出香菜（芫荽）多達10項農藥不合格，相關業者全數依法開罰。

廣告 廣告

違規農藥一次看 築間油菜、50嵐金桔全踩雷

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，築間板橋館前店油菜檢出農藥「阿巴汀」超標；涮乃葉徐匯廣場店油菜則驗出「達特南」不符規定；全聯草屯和興店蘿蔔被檢出「賽速安」超標；好市多台中店茄子則殘留依法不得使用於茄類作物的「賽座滅」。至於50嵐南投民族店金桔，不僅檢出不得殘留的「賽滅淨」，還驗出不可使用於金桔的「達滅芬」，均已違反相關規定。

精準抽驗揪違規 800多件蔬果45件不合格

食藥署指出，這次抽驗是與地方衛生局合作，分析過往違規大數據後，採「風險為基礎」的精準抽樣方式進行。其中針對284件農產品加強監測，合格率為89.1%；另從市售蔬果中隨機抽驗519件，合格率達97.3%。結果顯示，透過精準抽驗，確實能提高揪出不合格樣品的機率，有助於提升整體食品安全管理成效。

全數下架回收 違規業者已開罰30萬元

針對不合格產品，食藥署已要求全面下架回收，並依規定裁罰供應商或無法交代來源的業者，目前已開罰11件、累計金額30萬元；可溯源的國產農產品，也已移請農政機關進行源頭管理，持續追查。

食藥署教戰 這樣洗菜、買菜更安心

食藥署也提醒民眾，選購蔬果時可優先挑選當季產品，並留意是否具備有機、產銷履歷或 CAS 優良農產品等標章，並向信譽良好的通路購買。清洗時，蔬菜建議以流動清水浸泡後再充分沖洗、再切割；水果則先以清水洗淨後再削皮食用，有助於降低農藥殘留風險。

年末聚餐旺季到來，食藥署檢驗超過800件市售蔬果，揪出45件農藥殘留不合格，其中「香菜」竟被查出多達10項農藥不合格（圖／資料照）

更多三立新聞網報導

2026換電動機車快領！新北最高補助「近4萬元」 早鳥、雙汰舊一次看

金價大怒神！暴衝後急殺近200美元 專家揭「關鍵變數」創46年來最狂紀錄

陪寫作業氣到倒地！9歲童冷靜報警救母 警方一到場驚見「雞爪手」

回顧台灣近25年規模7地震「僅6次」距403花蓮大地震才1年多 專家點關鍵

