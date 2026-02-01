你幹嘛！ 醉男脫序亂砸水族館 業者嘆：不認識

桃園中正路驚傳一名醉漢情緒失控，把店外的保麗龍箱當球踢，現場一片狼藉。（圖／東森新聞）





醉漢亂砸水族館！桃園中正路驚傳一名醉漢情緒失控，把店外的保麗龍箱當球踢，現場一片狼藉。警方出動快打部隊，火速將鬧事醉漢壓制在地！

昨（31日）下午三點多，一名男子喝醉酒行經桃園中正路，其中一間水族專賣店，情緒激動亂踢店外的塑膠箱，保麗龍箱也全被踹破，水草、物品散落滿地，警方獲報出動快打部隊支援，迅速將男子制伏管束，水族館業者低調表示，雙方不認識，看損失不多就不計較。

目擊民眾：「有人報警了。」

水族專賣店外，男子猛踩塑膠箱，還把保麗龍踹的一團亂，裡面的水草物品通通散落在路邊。邊踩邊生氣，整個人還差點滑倒，目擊民眾都被嚇壞，警方獲報到場，立刻把人架住。員警vs.砸水族館男子：「怎樣，（你砸人是不是），蛤，（幹嘛），沒有，（應該水族館的吧），對啊，（幹嘛，管束下）。」

他見到員警情緒激動，雙手都被扣住，整個人的頭和身體不斷往路燈電桿猛撞，員警呼叫支援，將他壓制在地並詢問水族館業者，到底什麼情況。員警vs.水族館業者：「（那個人喝酒嗎），對啊他就不高興啊，開始砸東西啊，不認識他也不認識，就喝醉酒了。」

老闆無奈地說，他跟對方根本不認識，自己的店被砸，真的很無辜。事發在31日下午3點多，38歲邱姓男子喝醉酒，經過桃園中正路其中一間水族專賣店，踢翻店門口的保麗龍箱，本來要賣的水草也全被損壞，警方出動快打部隊，迅速將男子制伏管束，不讓他繼續自傷傷人。

記者vs.水族館業者：「那沒什麼事情啦，（損失多少知道嗎），沒有啦，那都保麗龍而已，（還好喔，不跟他計較嗎），沒有啦。」

老闆低調的說，損失不多就不計較，還好心的用垃圾袋將醉男的衣服裝起來，並把門口雜物清乾淨。

桃園埔子所副所長林子傑：「店長表示誤會澄清不願追究，為避免其酒醉滋擾民眾，員警立即將其帶返所內保護管束，並通知其家人領回。」

這回男子喝醉酒，就隨便找路邊店家出氣，大吵大鬧嚇壞業者和路人，最後還是得進警局，要他學會教訓喝酒真的不好。

