你從未聽過的真相！春秋五霸名單竟有「濫竽充數」的霸主？

大陸中心／唐家興報導

春秋五霸究竟指哪五位國君，歷來有不同的説法。（圖／翻攝自百度百科）

春秋時期（公元前770年—公元前476年），簡稱春秋， 是東周的前半段時期。周室在平王東遷後實力大減， 沒有足夠的威望號令諸侯，因此形成春秋初期之局面。由於周天子的勢力減弱，群雄紛爭，各國互相爭搶老大的地位：後來，歷史學家選出了「春秋五霸」，意思就是五個最厲害的霸主。但是，重點來了！有人懷疑，這五個裡面好像有「混進去」的，根本沒有資格稱為「霸主」！今天，我們就來瞧瞧到底是誰在「濫竽充數」？

「春秋五霸」的說法最早見於《左傳》。關於五霸的具體人選，史學界存在爭議，因此有了不同的說法。春秋五霸主要有兩種說法：一種是較為傳統的說法，包括齊桓公、宋襄公、晉文公、秦穆公、楚莊王；另一種說法是，由於宋襄公和秦穆公的霸圖失敗，將其替換為吳王闔閭和越王勾踐。

歷史上三個「毫無懸念的老大」

這三位是真槍實彈打出名號的：

「霸主 NO.1」齊桓公：他請了一個超強軍師管仲，帶隊聯合各國，大家都認可他是老大，連周天子都尊敬他。

「霸主 NO.2」晉文公：他打敗楚國後召集大會，連周王室都正式宣布：「你就是老大！」

「霸主 NO.3」楚莊王：他靠超強軍隊一路打到中原，各國看到都乖乖投降。

這三位霸主是真霸主，沒人敢質疑。

然後出現一顆流星：吳王闔閭

他很會打仗，甚至打到楚國的首都，把楚王打跑，大家都嚇到下巴掉地上。但是，他沒有召集過所有諸侯開大會、沒有被大家一起公認為老大，光芒來得快，也消失得快：所以他很厲害，但老大資格有點不足。

最後一位：越王勾踐（最可疑的霸主）

大家一定聽過「臥薪嘗膽」，故事很感人，他被打敗後忍辱負重，最後滅了吳國。但問題來了！歷史書仔細看，好像怪怪的：會盟（當老大必做的「大會」）記載不清楚：有哪些國家給他面子？不知道：周王室真的承認他嗎？也沒很確定：他當老大當一下子，越國很快又沒落：就像班上突然有個同學當班長一天，隔天就消失。硬要把他放進「五霸」名單裡，就有點像：「湊一下數，五這個數字看起來比較漂亮！」

越王勾踐「臥薪嘗膽」的故事，相信大家都聽過。（圖／翻攝百度百科）

所以，誰最可能是「濫竽充數」的霸主？

答案很明顯：越王勾踐。不是他不厲害，他的忍耐力、意志力都超強；但論「霸主資格」：時間太短、被承認程度低、影響力不如前三巨頭、周王室的認可也很模糊，他像是「被故事加分太多」的角色，而不是真正的長期老大。

小結：

如果把「春秋五霸」比成一支運動隊：

「齊桓公、晉文公、楚莊王」＝主力明星：

「吳王闔閭」＝短期爆發的替補奇兵：

「越王勾踐」＝一次被教練叫上場、剛好湊人數的隊員。

所以說，春秋五霸裡，勾踐最像那個比較不是那麼霸的霸主。

