你從沒看過的巨石強森！《重擊人生》解放演出直呼「改變人生」

改編自「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾真實人生故事的年度話題鉅作《重擊人生》，即將在2026年1月23日於全台獻映。本片由好萊塢超級巨星巨石強森領銜主演，他在影壇叱吒多年，向來以「動作巨星」、「無敵硬漢」的形象深植人心，他卻也坦承長年活在外界期待之下，反而變成一種受限、負擔而逐漸感到迷惘。正因如此，他決心踏出舒適圈，徹底打破既有形象，放手一搏將所有情感與人生經驗傾注在本片的演出之中，也讓徹底解放的他坦言：「這是我職業生涯最具挑戰性的一趟旅程。」

《重擊人生》，是巨石強森突破動作英雄框架，獻上演藝生涯最深刻演出的轉型之作。多年來以「動作巨星」、「無敵硬漢」形象深植人心、並為觀眾帶來無數票房鉅片的他，近年開始對自我感到迷惘，他表示：「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待之下。拍電影的幾十年來，大多不是那種我能卸下無敵形象、外界期待，不再扮演鼓舞人心的英雄強者電影。因此我期待很久，等待著能演出不同的角色。」這也讓他決心踏出舒適圈，不將票房當成追逐的主要目標，而是迎接挑戰。

他對此分享：「這個機會，讓我能去探索並觸及過去從未觸及的面向。我把所有一切，我的心與靈魂都傾注在這次的表演當中，全然敞開自己、撕開內心去演繹。」放手一搏並徹底解放自我的演出，讓他坦言：「這是我職業生涯最具挑戰性的一趟旅程。」他並高興直呼：「這也是我感到最自由與最具成就感的角色，徹底改變了我的人生！」

《重擊人生》也是巨石強森與艾蜜莉布朗，繼《叢林奇航》後再度攜手合作的新作。戲外是人生摯友的他們，在片中愛得濃烈卻也心碎糾結；極具張力的情感演繹，讓他們一致認同，正因為擁有堅定且默契的友誼，才能無所畏懼地完成本片拍攝。艾蜜莉對此解釋：「這次要演繹如此複雜、充滿爆發力的情感關係，而不是『電影式戀情』，是真實、難以馴服的互相依存與衝突。因此當你和某個人如此熟悉時，其中蘊含的所有細膩、微妙的情感，都能被引流進角色當中。」巨石強森也感同身受回應：「如果我和艾蜜莉不是摯友，我不知道我們能否走到那種境地。這份親密建立了信任，而信任又讓我們能夠展現脆弱，進而能無所畏懼地到達任何地方。」

