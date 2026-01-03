你念的高中還在嗎？台灣私立高中職2025退場現況，有老牌校

你當年念的高中、高職還在嗎？不只大專院校受少子化衝擊而有面臨轉型或退場的風險，近年多所私立高中職，已相繼進入停招、停辦甚至法人解散的階段。在2025年，就有五所學校全面停止招生、將在114學年度結束後正式停辦；另外有長達60年校史的嘉義縣同濟高中，也在12月底由教育部核定學校法人解散。有哪些高中職步入退場、或正面臨退場危機？私立高中職退場機制為何？《遠見》一文解析。

老牌學校接連停招、停辦

台灣多所私立高中職因財務惡化或招生困境，正處於不同的退場階段，近期的例子就有創立於1961年的、位於嘉義縣大林鎮的私立同濟高中，該校在12月22日的教育部「第二屆私立高級中等以上學校退場審議會」會議中，無異議通過核定學校法人解散。

此前，同濟高中因學生數低落、財務狀況惡化，已於2022年被列入專案輔導名單，之後雖嘗試轉型社區高中但狀況無獲改善，其最後一屆高三學生（僅八位畢業生）在2025年6月畢業後，正式停辦。同濟高中的法人解散案通過之後，後續將依《退場條例》第21條規定，辦理法人清算及賸餘財產的歸屬事宜。

由於同濟高中校產是向鎮公所承租，校產單純，學校退場後歸還鎮公所。

在2025年確定停辦退場的還有另外五所高中職：苗栗縣的大成高中、賢德工商、育民工家，以及彰化縣的大慶商工和台南市的新榮高中，因未達改善標準，已停止招生，並將在114學年度結束後正式停辦。

其中，大成高中也在12月底的退場審議會議上，通過重組董事會名單，加速處理退場後的資產清算與轉型事宜。另外，台南市鳳和高中在2月的退場審議會議通過解散學校法人、進入清算程序。先前，鳳和高中已在2021年6月全面停辦。

近年已停招的高中職，還包括新北市南強工商、基隆市光隆家商等，還有高雄市南海月光實驗學校宣布不續辦實驗教育。已經退場的學校也不少，例如在2024年6月辦完最後一場畢業典禮後退場的新北市清傳高商、

此外，目前被列專案輔導的學校有雲林縣大成商工、嘉義市仁義高中、屏東縣陸興高中等，專案輔導學校有許多限制，如不能辦推廣教育、回流教育、境外專班、單獨招生等，除非獲得主管機關核准；若在兩年期限內未能改善財務、校務，將走向退場程序。

私立高中職退場機制全解析

根據《私立高級中等以上學校退場條例》，私校退場並非立即倒閉，而是須經過一系列法律程序，以確保學生與教職員的權益。程序階段如下：

一、 預警與專案輔導階段

主管機關會針對財務惡化、合格教師比率未達50％等情況的學校進行查核，認定後列為「預警學校」並書面通知。若預警學校改善無效，或出現積欠薪資、財務顯著惡化至不能清償債務等情事，主管機關會提送「退場審議會」認定，正式公告為「專案輔導學校」。

二、 改善與監督階段（限期改善）

專案輔導學校自公告日起有2年的改善期；在此期間，主管機關會加派專任教職員、學生及學者專家擔任該校法人董事（至少3人）監察人（1人），以強化監控。

三、 勒停招與重組董事會

若學校在改善期屆滿仍未獲免除專輔，教育部應令其於下一學年度起停止全部招生。在核定停招的同時，主管機關須解除原學校法人全體董事職務，重新組織董事會。新董事會中，專任教職員及學者專家的人數不得少於總數四分之三，也就是所謂「公益董事」進駐。

四、 停辦與學生安置

學校須於停止全部招生的當學年度結束時停辦，停辦時仍在校的學生，由主管機關分發至其他學校繼續就讀，並補助因轉學增加的支出（目前有不少案例，是學校停辦時，已經沒有學生）。

在停辦前的過渡期，學校須維持正常運作，所需費用（如教職員保險、退休金等）可由「退場基金」墊付。而對於因學校退場而資遣、退休或離職的教職員，學校應發給「慰助金」。

五、 法人解散與賸餘財產歸公

學校停辦後二個月內，若法人無其他學校，應報請教育部核定解散。清算後的賸餘財產，依董事會決議捐贈給退場基金、中央機關、公立學校，或歸屬於所在地之直轄市、縣（市）政府。

退場後的清算與轉型

退場的高中職，有許多學校的校產、校地充公，如在2019年停招、2022年停辦的嘉義縣協志工商，其在2021年5月董事會便已決議校地無償捐贈予中正大學，但2025年因中正大學自籌重整經費未果而放棄，目前計畫捐給嘉義縣政府。

也有學校在停辦之後轉型，如光隆家商預計在2026年退場後，將校地轉型社福場域，開辦日間照顧中心，目前該校學生董事會已著手申請轉型長照社會福利事業。相似案例還有2022年正式退場的新北市開明工商，在2025年2月轉型為社區型日照中心，預計未來將在原校址設立住宿式長照機構，成為全國高中職學校退場轉型為長照機構法人的首例。

2024年熄燈的新北市清傳高商，則規劃改辦教育基金會，轉型為成人教育課程的社區大學。

私校退場已成為台灣不可忽視的社會現象，危機已從大專院校向下延燒至高中職，對於這些擁有數十年歷史的校園來說，退場不僅是招生數字的歸零，更是關於如何「善終」的挑戰。透過法律程序的監督，確保校產能透明地清算並回饋社會，是目前政府與社會關注的重點。