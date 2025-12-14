你怎麼在這？轎車逆向「尷尬卡隧道」嚇壞駕駛

記者龔芸可／綜合報導

有駕駛開車行經蘇花公路新澳隧道，卻發現有車逆向行駛，引發討論。但其實這個隧道，是為了因應施工工程，幾天前才剛改道路設計，駕駛疑似未注意公告才會逆向。

有駕駛開車行經蘇花公路新澳隧道，卻發現有車逆向行駛。

汽車行駛隧道中，但車道明明單向通行，怎麼隔壁出現另一台車逆向行駛？果不其然，下一秒對向車流陸續湧現，這台黑色轎車只能尷尬減速，卡在隧道內進退兩難。

目擊民眾：「我覺得不要離他太近，因為他還要閃那個車。」

南澳工務段長劉錦龍：「有可能他習慣提前會去跑到另外一個車道，他才會有這個機會到逆向車道去，原來是兩個車道，那我們就調撥一個車道給南下線來使用。」

事情就發生在蘇花公路上的新澳隧道，但這裡過去其實是兩個車道相同方向，因為南下隧道從11號開始封閉，進行排水工程，預計要到明年三月才會重新啟用，因此北上隧道調撥其中一個車道作為南下使用，另一個則維持北上行駛，駕駛恐怕是 開習慣了，沒注意道路設計改變，才會逆向行駛。

南澳工務段表示，去年七月凱米颱風來襲大量土石流灌入，新澳隧道南北洞口，其中北口更有將近150公尺遭到土石掩埋，不僅洞口受損，排水系統也老舊失效，才決定封閉進行整修，也重新繪製地面標線，提前引導車流，提醒駕駛行經這個路段，務必特別注意調撥號誌，以免誤闖對向車道。

