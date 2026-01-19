你情我願也不行！健身房業務「激戰小女友3回合」下場慘了…3次3罪

記者羅欣怡／新竹報導

新竹一間健身房業務與未滿16歲少女發生性行為。（示意圖／PIXABAY）

新竹一名許姓健身房業務，與就讀國中的女學生小美（化名）交往，明知對方未滿16歲，仍先後3度與其發生性行為。直到小美因身體不適前往醫院就診，醫護人員察覺異狀通報警方，這段不當關係才因此曝光。新竹地方法院審理後，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處許男共3罪，各判有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑5月。

判決書指出，現職為健身房業務的許男，於2023年8月至2024年1月間，與小美以男女朋友關係交往，明知小美仍是國中生，年紀尚輕，對性自主權的認知尚未成熟，仍基於性交犯意，分別於2023年10月至11月、同年12月，以及2024年1月、兩人分手前約1個月內，在雙方住處內發生3次合意性行為。

小美因身體不舒服而至醫院就診，醫護人員察覺異狀通報警方，整起案件才曝光。許男於警詢、偵查及法院審理時均坦承犯行，並表示對自己的行為感到悔悟。

法官認為，許男明知小美年紀尚輕，對性自主權認知未臻成熟，仍與其發生性行為，已妨害其身心健全與人格發展。審酌許男坦承犯行，且事後已與小美及其父親調解成立，小美父親也表達不再追究、希望從輕處理，最終依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共3罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月。

