你想不到的職業》出國最怕毛孩沒人顧？揭密寵物保姆超暖守護

毛小愛





想像你出國、加班、忙到沒時間照顧毛孩……你會不會覺得超焦慮？其實很多毛孩爸媽都一樣！今天我們邀請到寵物保姆Amy、飼主甯甯，還有寵物保姆平台「毛小愛」創辦人Candace，一起揭開—— 寵物保姆真正的工作內容！

原來寵物保姆不只餵飯、鏟貓砂、遛狗，甚至還要拍照回報、處理突發事件，有保姆進門看到客人家…居然淹水了？更有害羞貓咪從不敢靠近，到慢慢走到面前撒嬌，那種成就感真的會哭。

如果你是忙碌的毛孩爸媽，想了解寵物保姆工作，還是想找可靠的到府照顧，這支影片你一定不能錯過！

