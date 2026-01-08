你想不到的職業》守護「天空」車廂的安全揭秘 貓空纜車維修員日常

貓空纜車維修員日常





當你在貓空纜車上俯瞰台北美景，享受愜意的空中之旅時，有一群人正攀爬在塔柱上，他們是貓空纜車的隱形支柱—纜車維修員。

「捷運是在地上跑，纜車是在天上飛，最大的差別就是高度。」從北捷轉戰貓纜維修部的周萬仁經理笑說，這份工作不僅要有過人的體能，更要有「不怕高」的強大心理素質。貓纜全線海拔最高的塔柱，高度達333公尺，維修員必須在這樣的「高空辦公室」作業，無論是酷暑豔陽還是寒冬刺骨的冷風，都無法阻擋他們的腳步。

維修員的工作遠比想像中繁瑣，其中「握索器」是連接車廂與纜索的關鍵心臟，都必須經過嚴格的定期檢修，確保螺絲鎖固。更鮮為人知的是，纜車維修採取三班制輪值，當夜幕低垂遊客散去，才是他們進行上油、更換零件等靜態維修的黃金時間，往往一路忙碌到凌晨4、5點，緊接著又要迎接隔日的營運前檢查。

這群穿梭在山巒間的纜車維修員，用汗水與膽識，默默守護著每一位乘客的安全，是城市觀光背後最令人欽佩的高空英雄。

