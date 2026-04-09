你想不到的職業》「我們真的不掃大便」全年無休動物園教育推廣員

「我們真的不掃大便」全年無休動物園教育推廣員





「在動物園上班，是不是每天都能摸動物？」

這回《你想不到的職業》邀請到臺北市立動物園教育推廣組的吳倩菊老師，親自幫大家打破迷思，原來「教育推廣員」根本碰不到動物，而是化身生命教育的「魔術師」，負責企劃專題導覽、撰寫動人故事，台上一分鐘的精彩解說，背後是無數資料研究與實地觀察的「十年功」。

現代動物園不僅是提供遊客休憩的場所，更是蒙古野馬復原、石虎與穿山甲救傷的「野生動物庇護所」，而教育推廣員的任務，就是將這些動人的保育故事說給大家聽。雖然是全年無休、假日必須輪班的辛勞工作，但看見遊客因學習知識而展現笑容，就是推廣員們最大的成就感。

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