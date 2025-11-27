你想不到的職業》開箱北捷列車駕駛室 不只眼觀六路更要百分百專注

開箱北捷列車駕駛室，不只眼觀六路更要百分百專注。攝影：洪嘉徽 製圖：小智





捷運族們是否曾好奇，列車那扇神秘駕駛室門後的工作日常？本集《你想不到的職業》特別前進台北捷運，邀請到淡水信義線行車專員蕭楹靜，帶領大家一探這份低調卻關鍵的工作秘辛。從插上列車鑰匙、測試廣播，到正式發車的作業流程，原來在捷運順暢運行的背後，行車專員必須在機廠進行長達半小時的嚴謹整備，逐一檢查車廂拉環、SI 顯示器、滅火器及設備箱，因為每一個細節都關乎著旅客的安全。

從旅宿業轉職的蕭楹靜，坦言駕駛工作每天都是挑戰，必須保持100%的專注力，應對軌道狀況與旅客動態。同時她也分享如何從容易緊張的個性，蛻變為冷靜沈穩的專業駕駛，以及執勤中被小朋友熱情揮手目送，那份「帥氣」的成就感。

