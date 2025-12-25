你想不到的職業》馬背上的城市守護者 騎警隊最溫柔的力量

你想不到的職業





你以為騎警隊只是活動現場拍照、觀光用嗎？其實，他們在城市裡執行巡邏維安、犯罪宣導，在人群最密集、車輛進不去的地方，默默守護大家的安全。

這一集《你想不到的職業》，我們走進新北市騎警隊，聽隊長與隊員親口分享——騎警的訓練有多嚴格？馬受驚時要怎麼處理？還有那些外人看不到的辛苦與風險。

他們不只是騎在馬上的警察，而是城市裡最溫柔、也最堅定的守護者。看完你會更了解「騎警隊」。

