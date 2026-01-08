你想知道「總預算被卡在立院」具體的影響嗎？一張圖就看懂

記者李鴻典／台北報導

115年中央政府總預算案、1.25兆國防特別條例僵局未解，朝野9日將再次對壘。民進黨青年部製圖指出，你想知道「總預算被卡在立院」具體的影響嗎？

民進黨青年部說，都2026了，2026年的預算卻還沒審！2026年目前有「2992億元」新增計畫及預算，因為藍白遲遲不審預算而無法動用，其中有「1017億元」是新興計畫，「1805億元」是既有計畫新增預算，及有「170億元」是災害準備金及第一、二預備金。

這些被卡的預算，跟你我的生活有關嗎？民進黨青年部說明，許多新增計畫及預算，都和地方發展、交通通勤、育兒公托、校園環境等有關，更有許多新增預算全數補助地方！

民進黨青年部舉五個例子：

防淹水：「河川排水改善」共145億，含98億補助地方

顧通勤：「TPASS月票」共59億全數補助地方

蓋公托：「佈建公托設施」共14億全數補助地方

趣運動：「運動賽事補助」共9億含3億補助地方

顧校園：「新整建竹竹苗高中校舍」3億全數補助地方

民進黨青年部表示，立法院近日第6度擋下總預算，連審都不給審！藍白立委請睜大眼睛看清楚，自己犧牲多少人民社福、教育、交通和地方發展經費。

這會期目前將延長到1/31，只剩下24天！把關總預算最負責任的做法，就是好好審查、理性討論，請藍白別再執迷不悟。

