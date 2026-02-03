你愛的人，其實是心裡的空缺？心理治療師揭「情慾移情」背後根源

人類天生就有重演往事傾向，如果這段過去牽扯到情感創傷、痛苦和失落，情況就更為明顯。資深心理治療師大衛．里秋博士（David Richo）於《與過去和好》一書中，深入探討「移情」的來龍去脈，教導讀者如何意識到自己陷入過去，以及該怎麼做，才能從這個毀滅性的模式中將自己釋放出來。以下為原書摘文：







你的愛可能是情慾移情？



情慾移情（erotic transference）是用於治療上的辭彙。它指的是為某人傾倒，因為他或她的舉止、人格或面貌，有某種吸引力，讓我們想到一個過去曾經滿足，或承諾滿足我們需要的人。我們意識到情慾移情，但它那過去的根源則是潛意識的。

廣告 廣告

我們會愛上一個女人，是因為她似乎能給我們一個機會，兌現我們一直想要的東西，或我們以前擁有過，而現在想要再次擁有的東西。依此看來，情慾移情點出了那些我們從未注意到的真正需要，以及從未表達出來的悲傷。

3歲以前的小男孩可以學習握著他們的陰莖，找到安心和慰藉。也許我們繼續以同樣的方式尋求慰藉；這並非錯誤或愚昧，只是效果很有限。我們開始掉入終身的幻覺，以為「性」對我們來說，好處多多，以為它能給我們，或對我們起許多作用；性能承諾我們的，比它實際能傳遞的力量還大。它很容易被誇大，並且可能變成吼叫的肉食動物，讓我們落荒而逃。

性是自然的，是一種愉悅經驗和表現愛的方式。但它也可能與自我的擴大有關，亦即那個相信售貨員胡扯和承諾的部分：街道心理、媒體、廣告。於是男人會用性表現或外觀來衡量男人氣概——一個中年的特殊危機；女人則會相信她們的女人味是建立在體重或外貌上。女人和男人都會混淆性與感情。

對某些人來說，性是唯一能感到安全的親密方式，因為他們在性當中能得到掌控。我們發現，我們能利用性當武器、戰略、詭計。如此利用性，就像期望一個電器產品能發揮比它被設計出來所應發揮的更多效用，例如，將吹風機當電暖氣使用。雖然它可能起一點作用，但最終會崩壞或是變得過熱而引起危險。









情慾移情讓我們想到，當一對情侶在床上時，他們的雙親也都跟著他們在床上。因此，熟悉的幽靈成為我們奇怪的床上伴侶。自童年以來，我們對5A的需要，一直都與在親密關係裡是一樣的，所以造成混淆也可以理解。然而，只有注意到誰與我們在床上；當我們爭論時，誰在我們身邊；或是當我們表現友善或惡毒時，誰正在影響我們，只有在此時，一個真正的你我關係才會產生。

佛洛伊德也在治療時猜到了情慾移情，透過性化一個移情反應和愛的經驗，發現兩者都是從同樣的原始生活經驗延伸而來。如今，研究嬰兒行為和依附的學者發現，母嬰連結中的某些行為，與成人情侶之間的行為，有驚人的相似處，例如親吻、擁抱和觸摸，雖然沒有性的面向或動機。

這也許是成人生活中的情慾移情，如何在母親的懷裡找到它的第一個微弱印象：當我今天被你這樣地觸摸，你溫暖的情感，喚起了童年時我與母親經驗過的愛。它也可以正面地運作，治癒我們未被滿足的過去，雖然我們直覺地知道它們是什麼：當我今天被你這樣地觸摸，那溫暖的情感帶我回到過去，治癒了童年時我與母親相處經驗裡的缺憾和失望。

在同個方面，我們在過去接受到的愛，會穿越時空來支持我們。當奶奶如此可靠且溫暖地呈現5A給我們，她正在我們心裡種下根深柢固的自我價值的資源。她仍舊擁抱我們、安慰我們，在我們（也因此我們才能）面對生命的挑戰時。我們面對現實的能力，部分是因為她持久的撫摸而建立起來的。過去因此真切地存活著，而愛是永無止境的。

在我們笨拙地摸索四周尋找連結時，我們對鏡映、理想化和雙生的需要也會不正確地出現我們眼前，成為性慾。性的意圖，會代表我們對一個包容性環境和可信賴的父母或伴侶的持續渴望。正如我們最早感到安慰的時機是在母親的懷抱裡，所以現在感到安慰的時機，將會來自被伴侶擁抱，或能與母親一樣無條件對待我們的人。





2招避免情慾移情



1. 承諾慈愛

當我們反對伴侶時，將發現自我的警訊：我們試圖建立一個反對的問題，責怪他或她、懲罰他或她，並保護我們的立場，拒絕聽伴侶合理的回應，且想要報復。當我們靠往某人時，自我的表徵包含了需求，堅持對方達到我們的期望，企圖利用對方彌補我們的寂寞，或是利用對方當作逃避自己努力解決問題的藉口。

解決伴侶在我們身上的移情，是個兩人關係的任務。它的練習是聆聽敞開的5A，同時不限制自己去注意對方的心態。我們不會變得激動到一定要以同樣的方式回應。那些自我的強迫性習慣，會讓我們感到痛苦，因此我們可以集中注意力，用慈愛及決心，向對方敞開心胸。

此外，我們可以在感到受迫害時，練習釋放健康的憤怒。我們可以學著去注意別人對我們的負面反應，但不會去責怪或報復。在自我的世界裡，報復是指在不公平的待遇之後尋求恢復平衡的一種做法。用慈愛來尋求平衡，才是真正人性的計畫與有力的心靈技能。一旦我們不再在意那些傷害，愛就會變得真實。這可以變成我們在一段親密關係中所做的承諾。

在練習中，向你（妳）的伴侶說：「我正在做出承諾，絕不會用任何方式去報復你（妳），不管你（妳）做了什麼。」你（妳）也可以把這個承諾當成禮物，在卡片或情人卡上寫下它。注意自己是否對這個主意有任何抗拒的想法、自己是否在心裡堅持伴侶必須對你（妳）做出同樣的承諾。

如果你（妳）是真心誠意的，這其實是不必要的動作。你（妳）也可以擴大承諾，終結諷刺、荒謬、舊事重提、揶揄或任何被動與惡劣的行為。如果你（妳）抵抗做出承諾，這一定能提供你（妳）關於自我本質和愛的程度等重要的資訊。

2. 進入另一個人的世界

無企圖的關注是這項練習的開端。面對他人對我們的反應，我們最有技巧的回應是進入對方的世界，而不以其人之道致其人之身。我們對所看見的保持開放，不企圖阻止、糾正或對抗對方的反應。只要我們想「弄清楚誰是誰非」或表現出我們絕對是「對的」，就會危害溝通，因為這時我們的主要的目的是掌控，而非打開心胸。

這兩個精神成熟的練習選擇包括了：

不再糾正他人對我們的印象

啟動能引導愛心與仁慈的慈悲心

我們可能比配偶還早注意到他或她的移情，也可能更早注意到伴侶所沒準備好要知道的事。在這樣的情況下，心懷憐憫地尊重他或她，讓他們選擇適合的時機，慢慢去進行瞭解。我們也要有心理準備，他或她可能會出現憤怒的反應，因為我們大膽地在對方的移情作用中逮到他或她。

對方可能不會感激我們讓他或她看到自己應該努力的是什麼，而會用充滿敵意的回覆來保衛自己，然後不信任或怨恨我們。這個移情反抗和投射會阻礙親密的接觸，直到每個人都平靜下來。當自我恐懼產生時，我們最好撤退一陣子。

我們也可能誤解一個人的行為。喜劇中弄錯身分的主題，是個以幽默呈現移情的例子，但這卻也表達出喜劇的可見和可觸性本身仍無法說出整個故事。在表面的背後，有個隱藏的意義；在一段真正親密的關係裡，伴侶都渴望在深層意義的層面中被另一半瞭解。

因此我們必須保持謙遜，才能向伴侶生命的奧秘性鞠躬，而非相信自己對伴侶的一切無所不知。然後，對伴侶的認識會變成智慧。低頭鞠躬代表向更高的力量，而非自己彎下自我。也許常常在房裡練習鞠躬，養成習慣，會有所幫助。

（本文摘自／與過去和好／啟示出版）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

戀愛時大腦會產生什麼變化？醫揭「4激素」狂分泌：真愛出現在熱戀後

我們談情做愛，但不說未來！戀愛新趨勢「Situationship」5大行為分析



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為你愛的人，其實是心裡的空缺？心理治療師揭「情慾移情」背後根源