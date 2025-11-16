你應得的！Andy老師首拿走鐘獎就奪最大獎 網見「這一幕」感動喊：他終於有錢了

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

YouTuber「Andy老師」日前拍片揭露一同經營頻道「眾量級」的前女友張家寧一家在頻道收入拆帳及經營權爭奪方面的惡行，讓他成為網紅圈的焦點，更為他在昨（15）日舉行的第7屆走鐘獎典禮上帶來首個獎項，拿下最大獎「年度個人創作者獎」，不少觀眾都替他感到開心。值得一提的是，他在典禮上還被目擊到手拿最新款的iPhone 17，讓網友感動表示：「他終於有錢了」。

Andy老師首度拿走鐘獎就奪下最大獎「年度個人創作者獎」。（圖／Andy老師IG）

由於經營「眾量級」所獲得的收入多數都落入家寧口袋，Andy老師前一段時間其實過得不算太好，他昨日獲獎時也在台上幽默自嘲：「畢竟我花那麼多錢做這部影片，到現在還沒回本餒，大家也知道我薪水5萬5。」不過有眼尖的網友發現，Andy坐在台下使用手機時，手拿的正是Apple最新款的iPhone 17，讓許多人替他開心直呼：「看到他換手機好開心，有過的比較好就好了」、「他終於有錢了」、「他應得的，他講到泛淚，我也看到泛淚」、「畢竟現有的收入真的都是自己的了」。

Andy老師今（16）日也在個人IG上分享得獎心情，他表示今年對他而言很不可思議，是人生有重大轉折的一年，強調自己在走上這個舞台前努力了10年，而粉絲們的每一句鼓勵他都謹記在心，隨後感謝家人、經紀團隊、律師團隊以及所有觀眾的支持與陪伴，並承諾未來會繼續用作品紀錄台灣美好的人、事、物，最後，他對自己真心喊話「王崇睿，你真的很棒。」

