你我每日都在用它的服務 資拓宏宇如何用雙軸轉型撐起台灣人民的數位生活
（記者張芸瑄／綜合報導）登入健康存摺APP查看用藥紀錄、到銀行辦理跨國匯款、接收警政預警阻詐通知，甚至台鐵第一套自動月台門的運作系統，這些貼近日常的數位服務，都來自資拓宏宇的系統整合與技術能量。身為國內前五大軟體服務商，資拓宏宇深度參與國家級數位工程，在政府數位轉型到產業AI化的浪潮中扮演關鍵角色。隨著數位與永續雙軸轉型推進，它正串起全民生活所需的服務網絡，也帶動營運與營收穩健成長。
多數人也許不曾聽過資拓宏宇，但台灣許多關鍵的數位基礎建設卻離不開它。長期協助政府打造電子化基礎服務，這家公司正以深化民生數位體驗與推動產業AI升級為核心，使科技不僅是系統建置，更成為一個永續可及的生活基礎。
帶動金融生態圈服務全面升級
從線上申辦、身分認證、跨機關資料串接，到醫療、交通、金融等民眾每天都會接觸的場景，資拓宏宇長期協助政府與企業改善服務流程與使用體驗，像是將更直覺的APP介面導入政府平台，或以AI工具與智慧客服提升回應速度，這些改變都讓民眾真正感受到科技帶來的方便與賦能。
全球金融科技朝1兆美元規模邁進，AI、大數據與雲端運算重塑金融業的服務模式，從仰賴人工轉向自動化、靜態審核轉向即時風險管理，並著重個人體驗。資拓宏宇長期深耕智慧金融領域，並精準掌握銀行面臨世代更新的痛點，傳統IBM 與 UNISYS 主機系統架構維運成本高、擴充不易，公司投入主機降載與現代化轉換方案，協助金融機構逐步完成核心系統減載與轉移，使銀行得以更低成本與更高彈性，迎接新金融科技競爭。
面對銀行普遍沿用數十年的e-Loan 徵審系統，在新法規與 AI 應用需求下面臨世代轉換，資拓宏宇以 AI 結合逆向工程，自動轉換成新架構程式碼，大幅縮短改版時間，提升銀行作業效率，也讓金融科技得以真正落地。
近年詐騙案件激增，政府加強阻詐機制，資拓宏宇配合銀行需求，打造可與警政署即時串接的聯合防詐系統，協助櫃員在第一線辨識可疑交易、即時中斷流程，這不僅提升銀行風控能力，更保護民眾資產安全。資拓宏宇引進 API 管理方案，協助銀行落實微服務治理，使大型金融系統運作更穩定且具彈性，關鍵技術與服務皆由公司自主研發，在智慧金融市場市占達9成，保持領先地位。
六關鍵技術建設賦能數位轉型
董事長吳麗秀指出，公司聚焦智慧金融、智慧政府、智慧醫療與智慧城市四大領域，長期承接內政、財稅、外交與數發部等中央部會的關鍵系統，甚至協助推動科技外交與榮邦計畫。在醫療端，資拓宏宇也累積二十多年維運經驗，不僅負責中央級健保資訊系統，也深入基層診所的日常流程，掌握診所由地端轉向雲端的速度與需求，就連民眾熟悉的健康存摺、健保快易通，背後都有資拓宏宇的智慧應用及技術支撐。
智慧城市方面，在六都累積豐富AI 影像辨識應用服務、智慧運輸中心建置、交通數據分析等專案經驗，也協助台鐵導入第一套自動月台門系統，提升運輸效率與民眾通勤安全，成為城市治理的重要技術夥伴。
資拓宏宇長期佈局及深耕耘人工智慧、雲端運算、資料治理、5G 物聯網、永續淨零及RPA六大關鍵技術，並獲得市場高度肯定，今年11月成功掛牌上市，11月合併營收為3.68億元，年增13%，累計前11個月合併營收40.07億元，年增16.17%。法人指出，第四季為公司傳統認列高峰，加上大型專案與 AI 應用持續擴大的帶動下，營收有望維持高檔。
從政府到金融、醫療到城市治理，資拓宏宇已不再只是系統整合商，而是撐起台灣數位轉型的重要力量，它以科技與專業維運，建構出你我日常生活中不可或缺的「隱形基礎建設」，並在雙軸轉型的推動下，成為提升台灣數位體驗與公共建設韌性的關鍵推手。
