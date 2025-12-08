你我熟悉的小暖男化身甜系火鍋主角 錢都x大同寶寶聯名鍋萌翻登場

生活中心／綜合報導

台灣兩大經典國民品牌-「錢都日式涮涮鍋」與「大同」(以下稱錢都與大同)攜手推出期間限定『大同寶寶聯名鍋』，共有兩種湯底：《火紅麻奶鍋》與《金黃蜀香鍋》，隨鍋附贈一顆巨型大同寶寶造型棉花糖以及一張大同寶寶祝賀透卡，12月８日起熱情開賣，預計將吸引雙品牌粉絲爭相嚐鮮、收藏。



大同寶寶超萌變身！錢都x大同寶寶推出期間限定聯名鍋物。（圖／錢都餐飲提供）

有『國民火鍋』之稱的錢都今年適逢29周年慶，特別攜手以『國民家電』聞名的大同，以大同的吉祥物－大同寶寶為發想，將這位你我都熟悉的小暖男化身為可愛的棉花糖，當他從容的漂浮在美味湯鍋中，既呆萌又吸睛，也為鍋品增添幾分童趣！

錢都x大同聯名鍋品提供給消費者視覺與味覺雙重享受：

錢都x大同寶寶《火紅麻奶鍋》：湯色橘紅飽滿，以麻辣香氣結合溫潤奶香，辣而不嗆、香而不膩，層次豐富、回味濃厚，是嗜辣者不可錯過的冬季熱力首選。

錢都x大同寶寶《金黃蜀香鍋》：湯色金黃柔和，口感濃郁甘甜。以香甜玉米濃湯為基底，是大小朋友都無法抵抗的溫暖風味。入口溫潤順口，洋溢滿滿幸福感。

凡點錢都x大同寶寶聯名鍋，即可獲得期間限定巨型大同寶寶造型棉花糖！這款特製棉花糖是以超萌的大同寶寶大頭為造型，觸感柔軟有彈性，漂浮在湯面上猶如寶寶正在舒適泡湯，視覺可愛療癒爆表！大同寶寶棉花糖本身帶著淡淡乳香，放進熱湯融化後，更為湯底增添些許甘甜尾韻，給到消費者視覺 × 味覺×情緒價值多重療癒。



此次聯名不僅是台灣兩大國民品牌的跨界趣味結合，更是向台灣老字號品牌堅守初衷的精神致敬。（圖／錢都餐飲提供）

▲(圖/錢都餐飲提供)

此次聯名不僅是台灣兩大國民品牌的跨界趣味結合，更是向台灣老字號品牌堅守初衷的精神致敬：錢都以一鍋熱騰騰的新鮮美味及親民的價格，征服台灣消費者味蕾近30年；大同以對品質的百年堅持，造就每一個家庭必備的電鍋，成為家鄉媽媽味的經典傳承。透過此次聯名鍋品，希望將溫度、陪伴與幸福感，注入更多家庭與好友聚餐時刻。

錢都 × 大同寶寶《火紅麻奶鍋》及《金黃蜀香鍋》寒冬中新品溫暖上市，全台錢都門市12/8起熱情開賣，邀請大家相揪品味嚐鮮。

