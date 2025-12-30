你所不知道的世界 海洋普查新發現

2025年，科技帶領科學家前所未有地探索海底世界。今年的全球海洋普查，揭露了866種新物種。從首度拍到深海巨型魷魚、到只能在顯微鏡下看到的浮游生物。這些微小生物擁有碳酸鈣外殼，透過「生物碳幫浦」將二氧化碳封存深海，長期調節地球碳循環。科學家也發現，同樣屬於天然碳匯，沿岸海草、像是地中海的大葉藻，吸碳量是亞馬遜雨林15倍。然而，過去50年，約3成海草草床已消失。從深海到沿岸，科技拉近人們與大自然距離，也提醒我們守護海洋，刻不容緩。。

2025年，充滿高科技的年份，各式新型潛水器正帶領科學家以前所未有的方式，深入探索海底世界，今年全球最大海洋普查，新發現866海洋物種。

海洋普查首席研究員 泰勒：「我們可以識別出 哪些物種不尋常，與眾不同 或者以前從未遇過，可以精準地採集分類，放到遙控車輛上的不同容器裡。」

能在深海環境中作業的遙控無人潛水器，讓科學家發現甲殼類、深海魚類等數百種物種。也在今年首度紀錄到大王酸漿魷在海中活動的影像。

奧克蘭理工大學教授 博斯塔：「牠們非常難被看到，因為身體極為透明，內臟器官很小 無法完全透明化，因此牠們會盡量縮小輪廓，另一個關鍵特徵，是牠們那對不透明的大眼睛。」

不只是大型生物，微小到只有在顯微鏡下才能看見的浮游生物，正掌握著地球命運。牠們有碳酸鈣外殼，透過「生物碳幫浦」將二氧化碳封存到深海。

巴塞隆納自治大學環境科技研究所教授 齊韋禮：「牠們調節海洋的化學成分，而且還能將大氣中的大量碳，固存在海洋中 最終沉積到海床。」

海草同樣是強力的天然碳匯，像是地中海特有的海草「大葉藻」，每公頃吸碳能力，是亞馬遜雨林的15倍。然而過去半世紀來，全球已有2到3成的海草草床消失。2025年，海洋正同時承受多重壓力。

科技正加速揭開海洋面紗，同時也揭示人類活動對海洋的威脅。提醒人類必須在為時已晚之前，守護這片藍色星球。

