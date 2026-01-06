你所不知道的「白噪音」！粉紅噪音、棕色噪音是什麼？3大類型一次看
「白噪音」這種聽起來單調卻充滿魔力的聲音，正在悄悄改變人們的日常習慣，卻能安撫哭鬧的寶寶，幫助大腦進入深層睡眠，你以為的白噪音只有一種嗎？《優活健康網》特選此篇，一次介紹多種類型還有優質頻道推薦，別再擔心寶寶入睡反而讓新手爸媽坐立難安了！
許多人以為白噪音只是「嘶嘶」的背景聲，實際上它有著豐富的層次與分類，每一種聲音的頻率結構和情緒作用都不相同。它可以像溫柔的雨滴，帶寶寶走進夢鄉；也可以像深沉的海潮，撫平寶寶焦慮的心。
掌握不同白噪音的特質，就能依照自己的需求無論是安撫寶寶、提升專注、改善睡眠或單純放鬆，找到最合適的聲音伴侶，讓聲音成為生活裡最自然的療癒。
你所不知道的白噪音
白噪音的本質，是在所有可聽見的聲音頻率中平均分佈能量的聲波，聽起來像連續不斷的「沙沙聲」。但在生活應用中，「白噪音」已成為一個統稱，包含了多種頻率特性不同的聲音類型，最常見的有3種：白噪音、粉紅噪音、棕色噪音。
它們最大的差別在於能量的分佈方式，白噪音各頻率平均，聲音較尖銳、適合遮蔽環境音；粉紅噪音偏向自然聲響，對睡眠和放鬆特別有效；棕色噪音低頻更重，像海浪滾動，能安撫情緒與壓力。
了解這些細微的聲音個性，就能讓你根據不同的情境挑選寶寶最適合的聲音配方，讓白噪音真正發揮它的療癒與調節力量。
白噪音：高效遮蔽
白噪音是我們最熟悉的一種聲音，它的頻率分佈均勻，聽起來像「嘶——」或「沙沙——」，類似電視無訊號時的聲響。雖然表面看似單調，卻能在環境中發揮極大的作用：它能有效遮蔽突發的雜音，例如馬路聲、人聲或樓上鄰居的動靜，讓大腦不易受到干擾，對新手爸媽來說，白噪音更是育兒神器之一，它模擬了子宮內穩定的聲音環境，能迅速安撫哭鬧、幫助寶寶入眠。
唯一要注意的是，有些人初聽會覺得白噪音稍微尖銳，因此建議從低音量開始嘗試，找到自己最舒服的聽感。
粉紅噪音：自然柔和、深層助眠
比起白噪音的尖銳，粉紅噪音的聲音更柔和自然，聽起來像雨滴落下、風輕拂樹梢或遠方瀑布的水聲。它的頻率隨著聲音降低而逐漸集中，因此聽感溫潤，讓人產生被聲音包圍的安全感。
多項研究指出，粉紅噪音有助於大腦波穩定與記憶鞏固，並能延長深層睡眠時間，對於淺眠或容易醒來的寶寶特別有效。除了睡眠，它也適合用爸媽於冥想、閱讀或午間休息，提供一種「自然聲療」般的放鬆氛圍。
棕色噪音：深沉穩定、情緒鎮定
棕色噪音的聲音重心集中在低頻段，像遠方的海潮翻湧、火車隆隆前進或風在山谷低鳴。因為低頻振動能讓大腦進入更深層的放鬆狀態，對寶寶來說，棕色噪音與母體內聲音頻率更接近，因此安撫效果更好。
不過，第一次接觸可能會覺得聲音有些「悶」，建議從短時間播放開始，等耳朵適應後，便能感受到它深層的安定力量。
頻道推薦
Relaxing White Noise
擁有數百種白、粉紅、棕色噪音版本，從12小時連播雨聲到空氣清淨機聲一應俱全，非常適合寶寶睡眠使用。
The Relaxed Guy
主打高音質的粉紅與棕色噪音，同時也適合爸媽冥想、深層放鬆與焦慮調節。
Baby Sleep White Noise
針對嬰幼兒設計的白噪音，對安撫與睡眠有著極佳效果。
（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：給寶寶入夜進夢鄉！粉紅噪音？棕色噪音？3大類型介紹與白噪音頻道推薦）
