你打開了嗎？《黑盒子》登Netflix台灣週排行榜第1 原著瀏覽量暴增10倍

記者李鴻典／台北報導

你打開了嗎？LINE台灣透過新聞稿指出，由 LINE WEBTOON 原創作品改編的LINE原創影集《黑盒子（The Black Box）》自10月 31 日上線後，奪下 Netflix 台灣週排行榜冠軍(11月3日～11月9日)。隨著影集的熱播，也掀起了原著漫畫的閱讀熱潮，瀏覽量相較於影集上線前一個月激增約 10 倍，成功帶動原著與影集間的正向循環。

LINE WEBTOON原創網漫《黑盒子》改編同名影集登上Netflix週排行冠軍。

《黑盒子》是 LINE WEBTOON 於 2014 年進軍台灣市場後，在第一屆原創網漫創作大賽中所發掘的代表作之一，並透過文策院「潛力改編文本」媒合，由LINE 台灣拿下影視改編權。

《黑盒子》自 2017 年 6 月起連載至今，已更新至第 364 話，累積瀏覽量突破 5,500 萬次。這部作品以短篇故事形式連載，精準地剖開人性陰影，製造出讓讀者感到「頭皮發麻」的恐怖餘韻，在台灣的驚悚漫畫中，無疑是一部風格鮮明且長期佔據 LINE WEBTOON 恐怖排行榜前列的經典之作。而漫畫中《黑盒子》主篇章故事講述一名活了一萬年的男子，因偶然獲得能與他人交換時間的神祕「黑盒子」，在延續生命的過程中，陷入接連不斷的抉擇與衝突，情節緊湊且充滿懸疑張力。

LINE WEBTOON 台灣事業部總經理林昇禧表示，《黑盒子》的成功顯示出台灣原創作品生態系在作品完成度與影視化潛力上皆具備高度競爭力。未來將持續挖掘優秀的台灣原創作品，並透過影視化等多元 IP 延伸，讓更多讀者與創作者能在 LINE WEBTOON 上相遇，持續擴大台灣網漫市場的發展。

此外，屏東縣政府攜手LINE台灣於18日舉行「永續好屏友＆LINE禮物線上商城」發佈記者會，宣布將極屏獎金獎《永續好屏》「午後時光禮盒」上架LINE禮物商城。LINE數位創生計畫自2024年底與屏東合作，推出「今天好屏友」官方帳號，並設置LINE Beacon打造全新串連線上線下城市觀光體驗，助力地方數位創生。

LINE與屏東縣政府推出「今天好屏友」官方帳號，運用LINE工具幫助店家運用科技與消費者溝通。

LINE台灣執行長陳立人強調，了解地方與商家面對數位轉型的挑戰，因此LINE帶著網路科技力量走進了台灣的鄉鎮，希望運用LINE便利使用的特質串起店家與用戶。LINE將繼續攜手在地夥伴，結合科技與文化資源，推動地方永續發展與繁榮。

近期「普發一萬元」補助成為全民焦點，17日起，民眾已經可以持提款卡至全台 ATM 領現，並將在 24 日起開放郵局領現。Gogolook 旗下數位防詐 App Whoscall 觀察，詐騙集團正透過 +881 開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話。多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，並提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。

詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的普發一萬詐騙電話。

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc.分享最新業務觀察，全球企業正加速採用穩定幣結算與代幣化金融基礎架構服務。隨著企業從概念試點轉向實際上線整合階段，市場正逐步進入全新鏈上結算時代，奧丁丁以三大支付產品線率先佈局全球逾 20 個主要市場，搶攻兆美元級的穩定幣市場。

自完成納斯達克上市以來，奧丁丁觀察穩定幣與代幣化結算需求迅速攀升。

