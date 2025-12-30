你拿幾分？「台灣特權量表」爆紅 網悲喊：1分哭了

一名網友在Threads列出「台灣特權量表」，其中包括家裡有兩輛車以上、家人幫忙規劃出國讀書、讀過國際學校等等，總共20項，若在18歲以前有這些經歷，每一項得一分，貼文曝光後，隨即掀起熱議。

特權（privilege）這個詞彙成了近來網路上的熱門話題，一名網友在Threads列出「台灣特權量表」，如下：

在你18歲以前有過以下經歷的話，每一項得一分

1. 有自己的房間

2. 有自己的電腦

3. 接受過一對一家教

4. 參加過付費資優/競賽/外語檢定培訓班

5. 付費學過樂器/舞蹈/美術任一項一年以上

6. 付費學過網球/高爾夫/滑雪/潛水任一

7. 接受過牙齒矯正/心理諮商任一（或負擔得起）

8. 家中有當時熱門的遊戲主機（例如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列）

9. 家中長期雇用清潔人員/家務支援

10. 家長都有大學畢業以上學歷

11. 家裡有兩輛車以上

12. 家裡在台北市有住宅

13. 家長有為你配置信託/基金/股票/保單任一

14. 出國旅遊過

15. 去過美國/加拿大/歐洲任一

16. 搭過商務艙以上艙等

17. 家裡有幫你規劃出國讀書

18. 參加過海外夏令營/冬令營

19. 讀過國際學校或雙語私校

20. 擁有雙重國籍/他國永久居留/長期居留權

該篇貼文曝光後，瞬間引發熱議，許多網友紛紛留言給出不同答案，「我1分、我家小孩10分，我真的是準備好了才當父母，不想小孩被我階級複製」、「0分、但我不會怪父母」、「只有2 但整個量表看起來很合理」、「1分 我哭了」、「覺得自己算是privileged 結果只有6分，翻完留言發現6分真的不錯了」、「我只有1分、我老公14分、我小孩18分」、「我自己是0，但我兒子16歲，那20點，他們佔有16點。他們4歲，我就開始幫他們存入一台全新國產車的錢。我自己是覺得，他們已佔有優勢，但我沒把握他們能比曾爺爺或是自己的父親強。畢竟我看到的是，一代不如一代」。

對此，作家莎莉夫人也發文分享看法，「對於這個量表，我覺得現年40歲以上的人，可能平均得分偏低；而30歲或以下的年輕人，平均得分會比中年人高。」

莎莉夫人指出，此量表說穿了就是原生家庭提供了什麼樣的資源，資源最直白的一點就是「錢」，如果原生家庭有錢、有學歷，社會地位自然高，後代會具備很多先天的優勢，反之原生家庭若沒這些資源，起跑點位置等於大落後。

莎莉夫人認為，「台灣社會不是『仇富』也不是挑起階級對立矛盾，而是厭惡『富而無禮』之人，尤其痛恨耍特權欺壓人的有權勢之人。」莎莉夫人進一步提到，若在此量表達到20分後就覺得高人一等，或是認為都是靠自己，與家庭無關者，「那麼越多這種人，這個社會就越功利、越冷漠。」

莎莉夫人直言「0分不可怕，可怕又可恥的是20分又自私自利，『不把人當人看』耍特權的怪物。」

