你掛布條他照丟！高雄幸福川淪大型垃圾場 公權力被無視

近日有民眾批評，河北路人行道上有多處垃圾散落一地，且都沒人處理，橋梁上還經常有大型家具、垃圾堆置，造成當地居民及休憩民眾困擾。（洪浩軒攝）

高雄三民區河北路是民眾運動休憩的好去處，但近日有民眾批評，人行道上有多處垃圾散落一地，且都沒人處理，橋梁上還經常有大型家具、垃圾堆置，造成當地居民及休憩民眾困擾，對此，議員痛批，河北路一帶經常有民眾隨意亂丟垃圾，市府應強力執法，立即改善環境問題。對此，高市府回應，已立即派員清掃垃圾，並將加強清潔頻率。

三民區河北路、河南路是沿著幸福川的東西向道路，兩側規畫有寬廣人行道、自行車道，是三民區居民運動休憩的最佳場域之一，但卻有民眾抱怨，河北路一側人行道，有多處垃圾散落一地，而且並非一兩天，已經看到同樣的垃圾在路面多日，但似乎都未有人清理。

此外，經常有民眾在銜接河北路、河南路間的橋梁堆置大量大型家具、垃圾，雖然環保局清潔隊人員都有到場清理，但未針對源頭開罰，導致「民眾丟、清潔隊收」的惡性循環，且不法丟棄垃圾的位置就在環保局掛出勿隨意丟棄垃圾布條的前方，根本無視公權力。

居民痛批，河北路、河南路有河川經過，是在地獨有的休憩場域，但現在卻變成民眾隨意丟棄垃圾的熱點，且相關單位都未到場處置，這已經對附近居民生活、休憩造成困擾，希望轄管單位可以改善問題，還給大家乾淨、舒適的生活環境。

高市議員張博洋表示，該區域被亂丟垃圾不是一天兩天的事，且市府單位都已經掛出「監視錄影中，亂丟廢棄物重罰」的布條，還是有人要挑戰公權力，那就應該嚴格執法，改善當地環境髒亂的問題，而不是「你掛你的布條，他丟他的垃圾」。

高市府公園處表示，幸福川兩側人行道每日皆派員巡查並清潔，有關民眾隨意丟棄垃圾將立即派員清除，並加強清潔頻率，呼籲民眾勿隨意丟棄垃圾，共同維護環境清潔。

高市府環保局表示，獲報後已立即派員到場巡視並執行垃圾包破袋稽查，倘查獲丟棄垃圾行為人，將依法開罰。

