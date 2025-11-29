你推我！男自稱「海軍兩棲」 擋火車車門飆罵

男子爆怒擋住列車車門，車門怎麼都關不上。（圖／Threads@jiuan1847授權提供）





火爆場面發生在台南永康車站月台上，一名男子聲稱被站務員推，氣的擋住列車車門開關，影響運行，還飆罵髒話，甚至還自稱是海軍陸戰隊兩棲偵搜營，火爆場面被其他旅客拍下po網。對此，台鐵表示，男子不理性的行為、經勸導無效解除運送契約拒載，也造成該列區間車、因此延誤3分鐘。

鬧事男子vs.永康車站站務員：「你再推一次試試看。」

男子爆怒擋住列車車門，車門怎麼都關不上，他接著大吼這樣說。鬧事男子vs.永康車站站務員：「（出來，出來出來），他有沒有推我，有沒有推我，有沒有你講，他有沒有推我，有齁。」

對著站務員飆罵髒話還不夠，男子甚至還嗆自己曾是海軍陸戰隊的。站務員vs.鬧事男子vs.永康站站長：「（不要激動），中華民國海軍陸戰隊兩棲偵搜營，值星官士官長李XX，兵籍號碼XXX423，（出來出來出來），你上來，（你出來），你上來，（你出來啦。）」

火場衝突發生在28號傍晚5點40分，台南永康車站第二月台上，站務員為發現男子不知道在罵什麼，擔心影響乘客，上前勸導時，雙方發生推擠，沒想到男子因此擋在車門口。永康車站站務員vs.鬧事男子：「（你要不要下來），不下不下不上，（對不起，為了讓列車運行，所以我們必須要請他下來。）」

台鐵表示該名乘客買了永康到善化車票，他牽自行車進入第一車車廂，吼叫沒位置，還把腳踏車摔在月台上，甚至指控站務員推他，阻擋列車車門開關，對此民眾這樣說。

民眾：「可能有時候，危急的時候，站務人員怕他危險，稍微推了他一下，這有時候也免不了，你若發生危險的時候，他站務人員有相當的責任，他怕你危險，就緊急之下先推你一下，讓你沒有危險，這樣也是還好啦，不要說像很惡劣的推就可以了。」

台鐵最後解除運送契約，拒載這名男子，疑似被站務員推，男子爆怒擋火車，最後導致這列區間車，也因此延誤3分鐘。

