「你撩撥我的腦袋」...與淫魔往來郵件曝光 挪威王儲妃公開道歉

挪威王室再度陷入醜聞風波，最新公開的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件顯示，王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）曾與這名性犯罪者有曖昧電子郵件往來。根據英國廣播公司（BBC）報導，這些於上週五釋出的文件中，梅特瑪麗特寫給艾普斯坦的郵件內容包含「你撩撥我的大腦」等親密言論，迫使這位52歲的王室成員再度為與艾普斯坦的友誼公開道歉。

上週五美司法部公開新一批艾普斯坦文件，使得風波再度延燒。（圖／美聯社）

這些被公開的電子郵件揭露，艾普斯坦曾在2012年向梅特瑪麗特尋求協助認識年輕北歐女性，當時她已與王儲哈康（Crown Prince Haakon）結婚十年。艾普斯坦寫道：「天氣如何，我正在尋找妻子。巴黎很有趣，但我更喜歡北歐人。」對此，王儲妃回應：「我仍在試圖從你實際上在尋找妻子的震驚中恢復過來……」

艾普斯坦隨後提及：「這裡有兩個挪威人，24歲和25歲，我喜歡奧斯陸。」梅特瑪麗特則回覆：「天啊！你一定是喝醉了才會拼錯字。那些女孩是24歲和25歲？我也喜歡奧斯陸。明天打給我。」在另一次交流中，艾普斯坦似乎分享了一篇嚴肅的科學文章，並開玩笑說希望這不會讓她難過，因為她更喜歡「生活在幻想國度」。王儲妃則回應：「你總是讓我微笑，因為你撩撥我的腦袋。」

王宮方面強調，目前釋出的郵件並未說明王儲妃與艾普斯坦的性犯罪集團有所牽連，並特別指出梅特瑪麗特從未訪問過艾普斯坦的私人島嶼。梅特瑪麗特過去曾坦承她認識艾普斯坦，而在最新文件公開後的週末，她再次發表道歉聲明。

「我深感遺憾，這是我必須承擔的責任，我判斷失誤，後悔與艾普斯坦有任何接觸。這實在令人尷尬。傑佛瑞·艾普斯坦需為自己的行為負責，而我必須為沒有更深入地調查艾普斯坦的背景以及沒有更快地了解他是什麼樣的人而承擔責任。」

這些文件只是最近震撼挪威王室的眾多醜聞之一。梅特瑪麗特在王室婚姻前所生的兒子馬里烏斯·博格·霍伊比（Marius Borg Høiby）目前正面臨審判。霍伊比雖然是王儲的繼子，但不被視為公眾人物，他面臨38項指控，包括侵犯4名女性以及毆打和威脅一名女友。若罪名成立，霍伊比可能面臨超過16年的監禁。

