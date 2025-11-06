「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」

一名駕駛遇到違停車輛擋住去路。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





有駕駛遇到一台臨停車輛擋路，按喇叭提醒，沒想到駕駛還理直氣壯下車理論，但後車駕駛氣得大聲訓斥，讓他不敢再叫囂，默默走回到車上。

車來車往道路上，只見一台白色休旅車，臨停在路口，後方車輛想進巷子，卻被擋住去路，隨即按喇叭提醒，沒想到下一秒。

違停駕駛vs．後車駕駛：「（怎樣），你要不要轉啦，（我沒有要轉啊你可以轉），什麼可以轉，那你停在這邊幹嘛，你擋在這邊幹嘛，你違規停車。」違停的休旅車駕駛，完全不覺得自己的行為有問題，甚至理直氣壯，下車理論。

違停駕駛vs．後車駕駛：「（那麼大條，又不是不能轉），啊你違規幹什麼，你亂停車幹什麼啦。」

違停駕駛想比大聲，但後車駕駛也不是好惹的，直接把違停的男子罵回車上。

