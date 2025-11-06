「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
有駕駛遇到一台臨停車輛擋路，按喇叭提醒，沒想到駕駛還理直氣壯下車理論，但後車駕駛氣得大聲訓斥，讓他不敢再叫囂，默默走回到車上。
車來車往道路上，只見一台白色休旅車，臨停在路口，後方車輛想進巷子，卻被擋住去路，隨即按喇叭提醒，沒想到下一秒。
違停駕駛vs．後車駕駛：「（怎樣），你要不要轉啦，（我沒有要轉啊你可以轉），什麼可以轉，那你停在這邊幹嘛，你擋在這邊幹嘛，你違規停車。」違停的休旅車駕駛，完全不覺得自己的行為有問題，甚至理直氣壯，下車理論。
違停駕駛vs．後車駕駛：「（那麼大條，又不是不能轉），啊你違規幹什麼，你亂停車幹什麼啦。」
違停駕駛想比大聲，但後車駕駛也不是好惹的，直接把違停的男子罵回車上。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
法國男子駕駛汽車衝撞行人釀10傷 被捕時喊真主至大
推土機自撞墜百米溪谷 起火燃燒駕駛當場身亡
奪命瞬間曝！小貨車遭毒駕追撞 斷兩截駕駛送醫不治
其他人也在看
加油站員工太無聊 用客人車子灰塵畫畫 百萬人看成品傻：該跳槽了
正所謂臥虎藏龍，高手隱藏在民間！日前一名加油站員工，看到客人車子上滿滿灰塵，一時興起，直接用手指在上面作畫，未料最後的成品讓網友驚呆，紛紛留言要他快點轉換跑道，根本是被加油站耽誤的畫家。中時新聞網 ・ 10 小時前
汽車鬼切大迴轉 機車騎士攔腰撞飛「空中翻滾2腳朝天」
新北市三重區昨（5日）上午發生一起交通事故，起因為汽車於路邊「鬼切」橫越2個車道迴轉至對向，造成直行機車閃避不及，直接攔腰撞上，22歲機車騎士當場彈飛、重摔落地，後座17歲乘客也摔倒在地受傷，2人皆被送醫治療，而汽車駕駛28歲陳姓男子則因違規跨越雙黃線，被警方開單舉發。鏡報 ・ 22 小時前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
謝坤達閃兵被逮！柯佳嬿「獨自面對檢方」後露面 親密拉手張鈞甯
檢方擴大追查閃兵問題，上個月出動第三波逮人攻勢，其中Energy成員謝坤達因人在國外工作，隔了一天才到案說明，而檢方上門逮人時，是由妻子柯佳嬿應門。相隔兩週，柯佳嬿工作不受影響，6日在社群上分享自己出席文策院活動的畫面。鏡報 ・ 12 小時前
黑洞太猛！吞恆星引爆閃焰亮度飆太陽10兆倍
[NOWnews今日新聞]科學家觀測到有史以來最亮的黑洞閃焰，亮度峰值達到太陽的10兆倍，據信這是由於黑洞吞噬了一顆靠近它的大恆星所引起的，這個黑洞的質量約為太陽的3億倍，遠在距離地球100億光年之外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蹦！轎車「偏移車道跨雙黃線」猛力對撞休旅車⋯車頭毀鈑金也掉了
中市東勢區驚傳對撞車禍，昨（4）日晚間6時許，40歲劉男駕駛白色轎車行經東蘭路時，因不明原因偏移行駛方向，與對向的休旅車發生碰撞，撞擊力道猛烈，白車車門毀損掉落，休旅車也失控卡在道路上。所幸休旅車駕駛僅受輕傷，自行就醫後無大礙，至於事故責任有待交通大隊進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
直行遭右轉車撞倒 「地上詭異標誌」遭轟：這什麼天兵設計
直行遭右轉車撞倒 「地上詭異標誌」遭轟：這什麼天兵設計EBC東森新聞 ・ 1 天前
閃兵爭議延燒 薛仕凌、阿達到案
新北地檢署偵辦藝人閃兵案，近一周內繼Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌後，昨天藝人阿達也到案，3人中僅唐請回，後兩...聯合新聞網 ・ 1 天前
威力彩頭獎2億！3星座橫財不斷 像「行走的聚寶盆」
威力彩明（6日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，11月有「3星座」被財神爺點名，橫財不斷，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
101停車場出入口 保全「擋行人禮讓車」！ 警：已違規
101停車場出入口 保全「擋行人禮讓車」！ 警：已違規EBC東森新聞 ・ 17 小時前
2025雙11最強3C品牌優惠攻略｜Apple周邊盲包3折起、小米掃地機器人降萬元 三星、LG破盤價藏超深 必搶家電清單
一年一度的雙11購物節開打，3C品牌紛紛釋出破盤優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！像TOYSELECT推出手機殼兩件88折、CASETiFY iPhone 17手機殼65折起、Samsung三星演唱會神機直降4成、ASUS筆電滿萬送千、LG家電65折起、tokuyo按摩器對折價，甚至Adobe、NordVPN都祭出年度最低價。「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2025雙11 3C品牌優惠攻略」，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！Yahoo夯好物 ・ 10 小時前
恆春麥當勞路口休旅車連環撞 造成1死7人輕重傷
記者毛莉／屏東報導 屏東縣恆春鎮六日傍晚發生一死七人輕重傷的連環撞重大車禍，事故原因…中華日報 ・ 12 小時前
NBA／雷霆領先22分遭拓荒者逆轉吞首敗 主帥：對手罰球、空檔太多
開季8連勝的雷霆隊與拓荒者隊交手，首節一度領先22分，不料拓荒者上演絕地大反撲，在以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）26分10籃板9助攻的準大三元帶領下，終場以121：119完成驚天逆...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
飲料杯反射「男性」倒影 17歲女偶像夢碎…公司喊「重大違規」遭退團刪帳
太狠了！現在社群平台，是每個人分享日常生活的地方，但是一位17歲的日本女偶像團體成員，就因為1張日常生活照片分享在社群媒體，竟被粉絲圍攻，最後甚至連工作也丟了。台灣網友直呼太誇張。太報 ・ 1 天前
台灣房市最大的天鵝竟是央行總裁楊金龍
從去年(2024)9月迄今，長達一個月的「金龍海嘯」，且伴隨著8月的「限貸令」，重挫了台灣房市已歷時一整年。理財周刊 ・ 1 天前
全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive
Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟 ─ SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，非常適合需要在筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者。低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、適合長時間連接使用，支援高速檔案傳輸且容量高達 1TB1，讓三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
突破性觀測！陸天問一號首次捕捉到穿越太陽系「神秘星際訪客」
大陸國家航天局近日宣布，天問一號環繞器成功觀測到星際天體阿特拉斯（3I/ATLAS），這是大陸航天器首次觀測到星際天體。在觀測期間，天問一號環繞器與目標天體相距約3000萬公里，成為目前觀測該天體距離最近的探測器之一。中天新聞網 ・ 19 小時前