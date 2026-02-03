你敢喝嗎？ 手搖飲「椒麻奶茶」.超商推「香菜奶茶」

台北市 / 綜合報導

台灣人超愛喝飲料，業者為了殺出重圍，現在也各出奇招。有手搖飲推出「椒麻奶茶」，把紅花椒和青花椒都加入奶茶內；還有超商也推出「香菜奶茶」，同樣引起話題。許多民眾完全不想嘗試，連味道都不想聞看看，覺得這些口味實在太奇怪了。而行銷專家認為，業者的目的就是要掀起正反論戰，創造熱議話題。

看起來再平常不過的手搖飲，裡面卻加了雙重花椒，把紅花椒和青花椒，放入烏龍綠奶茶內，記者VS.民眾說：「(你會想嘗試嗎)，不會，絕對不會，不要太奇怪啊，像這種就很奇怪，它(椒麻奶茶)的味道好奇怪喔，(那你要聞聞看嗎)，不要。」

廣告 廣告

椒麻奶茶實在太獵奇，多數民眾都不敢喝，這甚至還能選麻度，分成微麻、半麻和全麻，有位弟弟相當勇敢，親自來品嘗品嘗，記者VS.民眾說：「(喝起來是什麼樣的感覺)，不好喝，不好喝，就是椒麻配牛奶啊，不好喝，(它還可以調麻度)，好，(你會想調嗎)，不會不會。」

業者形容這一杯是「可以喝的層次感」，但看看弟弟的表情，不少人恐怕喝不懂也不想喝，甚至有超商宣布，即將上架香菜花生奶茶，號稱這是「台式新風味」，記者VS.民眾說：「(香菜口味的奶茶)，我不要，不可以，皮蛋也不行，台灣人有異食癖嗎。」

怪奇飲料還不只這些，最近有早餐店，將玉米粒、紅蘿蔔丁、和豌豆仁，通通丟進奶茶裡，是的你沒聽錯沒想錯也沒看錯，就是把好多人害怕的便當菜三色豆，變成一款奶茶，行銷專家王福闓說：「演算法來說，它其實反而能夠去推播，這樣的一個產品的關注度，那如果說這個產品呢，在消費者的討論度之後，並沒有反映在業績上，自然地，業者也可以去評估，是否在適當時機就退出市場，或者是一開始就採用短期策略，讓消費者可能就只是嘗鮮，它也比較不會影響到既有的品牌形象。」

稀奇古怪的奶茶口味，雖然聽了讓人眉頭一皺，不過台灣飲料店琳瑯滿目，或許就得夠怪，才能殺出一條血路，能否轉為營收是未知數，但至少能創造話題聲量，引起關注。

原始連結







更多華視新聞報導

未央.冷露是什麼？點飲料像猜謎 民眾：猜不出

航空「美食聯名戰」！ 華航推泰奶.長榮與星巴克合作

偷臭館長？八曜和茶推「剛好800元奶茶套組」 引網朝聖：曜怎麼輸

