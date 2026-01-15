你敢讓AI 能幫忙買東西嗎？ 網路購物流程正在被改寫！

【緯來新聞網】隨著生成式人工智慧（AI）逐步導入購物與商務流程，消費者的購物方式正出現變化。緯來財經節目《投資聊一SHOT》邀請台大經濟系副教授馮勃翰，探討「AI 代理商務」的發展趨勢。馮勃翰指出，未來消費者可透過與生成式 AI 對話，讓 AI 協助完成商品搜尋、比價、下單與結帳等流程，購物行為將出現新的形式。

（圖／投資聊一SHOT提供）

馮勃翰表示，過去購物生態主要由實體零售、電商平台與金融支付體系分工完成，但隨著 AI 聊天機器人開始介入購物流程，並同時處理搜尋、代買與結帳功能，原本清楚分工的購物生態逐漸被打破，金融、科技與零售業者之間，形成更為複雜的競合關係。



不過，馮勃翰認為，AI 的加入並不代表整體消費市場會大幅成長。他指出，消費總量本身有限，即使 AI 讓購物更方便，可能會稍微增加衝動購物，但整體消費量不太可能出現明顯變化，真正的影響在於既有購物生態系的結構與利益分配。



在這樣的情況下，當消費者改由 AI 協助購物，原本習慣使用的電商平台，使用者直接進入的機會就可能降低；相對地，部分供應商或中小商家，則可能透過 AI 取得新的銷售管道，而大型電商平台也可能發展自有 AI 服務，產業競合關係持續變化。



此外，隨著 AI 成為新的購物入口，推薦機制的公平性也引發關注。馮勃翰指出，若 AI 平台透過促成交易、收取服務費或佣金（Commission）獲利，外界自然會關心推薦結果是否受到分潤結構影響 。雖然 OpenAI 等公司強調其 AI 具備中立性 ，但教授認為，未來 AI 必須如同現今的社群媒體或搜尋引擎，清楚標示「贊助商內容」，保持公開透明，才能真正取得消費者信任 。



談到AI 泡沫議題時，馮勃翰直言「AI 泡沫」確實存在，但他強調，泡沫的發生並非壞事，通常在泡沫破裂、經歷市場的「新陳代謝」後，真正能用新技術創造價值的公司才會留下來成長茁壯 ，對於 AI 的長遠發展，仍抱持無可限量的正面期待 。



