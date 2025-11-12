《你旁觀的罪》全少妮「高冷臉」太時髦！Hush Cut、Sleek Bun，4款髮型打造高級厭世感，個性女子必學
繼《寄生獸：灰色部隊》在全球爆紅後，新生代女星全少妮（全昭霓）的聲勢銳不可擋。近期她與李瑜美合作的驚悚懸疑新劇《你旁觀的罪》再度掀起熱潮。全少妮在劇中展現的精湛演技固然吸睛，但更讓粉絲津津樂道的，是她那張擁有「高冷臉蛋」與「空靈氣質」的獨特長相。想走「個性女子」路線的妳，絕對不能錯過全少妮的這4款時髦髮型範本！
全少妮「個性髮型」圖鑑：高層次Hush Cut
這款髮型是近年韓國最流行的Hush Cut（或稱狼尾剪），完美展現了全少妮的慵懶與個性感。其特色在於明顯的高層次剪裁，髮尾削得較薄，創造出自然的蓬鬆與線條感。搭配空氣感的瀏海，不僅能巧妙地修飾顴骨與臉頰線條，更營造出一種剛睡醒般的隨興氛圍。這款髮型看似隨意，實則充滿細節，非常適合追求獨特風格、不想過度甜美的女生。
全少妮「個性髮型」圖鑑：極簡清冷的中長直髮
這款髮型看似最簡單，卻也最考驗氣質。全少妮以一頭及肩的中長直髮，搭配俐落的中分，展現了她最原始的「高冷」特質。髮尾微微的層次讓造型不至於太過厚重，酒紅色的襯衫更襯托出她白皙的肌膚。這款髮型不需要過多的整理，重點在於髮質的柔順與光澤感，是打造「清冷系」氛圍感、展現高級厭世臉的最佳選擇。
全少妮「個性髮型」圖鑑：時髦精緻的Sleek Bob (俐落短鮑伯)
當全少妮剪去長髮，換上這款耳下短鮑伯，更是將她的「時髦精」屬性發揮到極致。這款Sleek Bob的重點在於極度光滑、服貼的直髮線條，搭配乾淨的中分，並將兩側頭髮塞到耳後，露出精緻的耳環與完美的下顎線。這個造型讓她的五官顯得更加立體，散發出一種不可高攀的高級感，非常適合出席正式場合或時尚活動。
全少妮「個性髮型」圖鑑：高冷氣勢Sleek Bun 貼頭髮髻
這款Sleek Bun（貼頭髮髻）是歐美與韓國時尚圈都極為推崇的「Clean Girl」髮型。全少妮以近乎「濕髮感」的造型，將所有頭髮梳得一絲不苟，在腦後盤成一個小巧的髮髻。這款髮型極度考驗臉型與頭型，但全少妮完美駕馭，完整露出了她飽滿的額頭與精緻的側臉輪廓。這不僅展現了她對自己顏值的自信，更散發出一股強大、幹練又不失優雅的超模氣場，小臉女孩必學的不敗髮型。
從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》，李瑜美《你旁觀的罪》再創人生角色！演什麼像什麼的「劇拋臉」寶藏演員
仙俠劇女王白鹿挑戰「煙燻玫瑰粉」髮色超顯白又仙氣！3大理由告訴你為何秋冬更適合染粉色
被人間初戀美貌爆擊！《難哄》章若楠「慵懶羊毛捲」造型太可愛，搭配暖調奶咖妝完成秋冬復古甜妹造型
