你是可疑帳戶嗎？金管會擴增8項異常交易樣態 銀行遇急迫情形可直報高檢署 最快4月中上路

為因應詐騙集團手法日益翻新，金融監督管理委員會（簡稱金管會）預告修正《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》，針對既有制度下的「第二類帳戶」大幅擴增疑似不法樣態，從原本6項新增與調整為14項，並明定銀行如發現重大或急迫情形，可逕向臺灣高等檢察署（高檢署）通報，藉此提前阻斷不法金流。該修正案最快將於今年4月中旬正式上路。

增列8項高風險態樣，手機門號重複、虛擬帳號遭警示皆入列

依現行規範，銀行須依帳戶異常行為將可疑帳戶區分為兩類：第一類帳戶為已確認不法情形，如偽冒開戶、警示帳戶與衍生管制帳戶，銀行須即時通報警方並採取結清或暫停交易等措施；第二類帳戶則為出現異常或可疑徵兆者，尚未確認涉及不法，但需持續監控並視情況通報。

根據金管會公告，這次針對第二類帳戶增列與調整共8項態樣，使總數擴增至14項，涵蓋近期常見詐騙與人頭帳戶手法，屬高風險異常交易樣態，銀行須加強查證與持續監控。

新增的5項態樣包括： 1.外籍人士提供開戶文件如居留證遭註銷、逾期，或經勞動/移民機關通報行蹤不明者； 2.開戶人留存手機門號與同一銀行內警示帳戶相同； 3.存款帳戶連結虛擬帳號，且該虛擬帳號於一定期間內多次遭列為警示； 4.開戶人已遭通報為失蹤人口； 5.被司法警察機關列為疑涉詐騙的境內金融帳戶。

另有3項為調整既有態樣，使條文更明確，包含：短期內頻繁申設約定帳號、疑似洗錢或資恐交易徵兆，以及其他經主管機關或銀行判定有不法之虞者。

銀行局副局長王允中表示，此次修法是參酌執法機關偵辦經驗與銀行實務需求所做的重大更新，強化銀行第一線識別詐騙帳戶的能力，也提升與檢調體系的橫向協作。

他也強調，這些異常徵兆未必等同違法，但銀行應善盡查證責任，必要時通報司法警察機關，若判定為重大或急迫情況，亦可直接通知高檢署。

建立高檢署預警通報管道，銀行未落實將處最高5000萬罰鍰

另一項修正重點，是明定銀行對第二類帳戶在發現重大或急迫異常情形時，可主動通報高檢署，不再僅限於司法警察機關。金管會表示，這是配合高檢署推動「可疑帳戶預警中心制度」所做調整，將強化檢方統籌分案與跨區偵辦能力，達成即時攔阻不法金流目的。

依《銀行法》第45條之2，銀行對存款帳戶應負「善良管理人責任」，對可疑帳戶可採「暫停部分或全部交易」等處置。外界關心若銀行沒做到將可能面臨的裁罰金額。

銀行局回應，若銀行未依規定執行監控與通報義務，將以違反內部稽核內控制度論處，處以200萬至5,000萬元罰鍰。

另針對高風險外籍人士，金管會也與勞動部、內政部協調，若發生「聘僱期滿離境、終止僱傭契約離境、行蹤不明、或非法入境遭查處收容」等四種情形，金融機構可暫時凍結其帳戶。該項機制已自2024年1月正式上路，與此次修法方向互補。

目前修正草案已刊登於行政院公報並同步上網公告，各界可於60日內透過「主管法規查詢系統」提出意見，金管會表示將廣納建議，以使修正內容更為周延、落實防詐目標。

