「你是唯一會玩英雄聯盟的部長」羅廷瑋期許李洋重視電競發展

立委羅廷瑋昨(26)日在立法院質詢運動部長李洋時,針對台灣電競產業發展提出嚴厲批評。羅廷瑋首先肯定運動部在亞運電競項目上的協調效率,預計下月初公告參賽項目,明年1月啟動培訓,但他強調單一賽事的行政協調只是短期工作,長期電競發展仍面臨結構性問題。

羅廷瑋指出,台灣是亞洲最早發展電競的國家之一,從2008年成立TESL到2012年英雄聯盟奪下世界冠軍,擁有深厚基礎。然而2017年電競納入運動產業發展條例後,8年來政府投入不足,產業陷入自生自滅困境。他坦言去年曾形容台灣電競「住進加護病房」,但現在要鄭重道歉,「不是加護病房,是安寧病房」。

羅廷瑋批評,運動部本次送交立法院的業務報告中,完全沒有任何關於電競的布局規劃,僅將電競歸類為「新興運動」。他質疑,國際奧委會已宣布2027年將舉辦電競奧運,電競納入奧運機會高達99%,政府卻仍在等待正式認可才支持。相較韓國培育出年收入上億選手、日本政府協助打通產業鏈,台灣選手卻要自己找場地、募經費。

羅廷瑋強調李洋是行政院內唯一會玩英雄聯盟的部長,代表年輕活力與對電競的理解,期許他為運動部注入活水。李洋承諾將定期與電競產業開會,深入了解選手困境與產業需求。

