你是天生胖？他憂有「肥胖基因」會胖一輩子 醫揭常見2迷思

30多歲的周先生長期為體重管理苦惱。他過去嘗試過許多方法，卻始終看不到明顯改變，在一次深入的健康諮詢中，醫師重新梳理生活型態與身體狀況；後續透過更完整的基因檢測，發現確實帶有多項與肥胖風險相關的基因變異。讓周先生很沮喪，甚至覺得「可能我這輩子注定就是個胖子」。不過在醫師以預防醫學角度規劃，透過放慢飲食速度等方法，周先生找到更適合自己的健康管理方式。

家醫科醫師顏佐樺表示，目前醫療已走向精準的個人化醫療時代，人類有兩萬多個基因，每個基因就像不同模組，掌控對食物、環境，甚至藥物的反應，也影響了罹病風險，如心臟病、糖尿病，也會影響我們的代謝功能，像是分解咖啡因或酒精的能力，以及對營養素的需求與運動表現。

他說，臨床上基因檢測可分為兩大類，分別是「先天遺傳基因檢測」與「後天體細胞突變檢測」。前者包括與疾病風險或個人特質相關的單基因變異、帶因篩檢（carrier screening）、多基因風險分數（Polygenic Risk Score, PRS）、以及從營養基因學（Nutrigenomics）和藥物基因學（Pharmacogenomics）面向，去更加了解營養素先天代謝能力、是否有缺乏的風險、或是挑選更為合適、副作用風險較低的藥物。

後天體細胞突變檢測，則多應用於腫瘤醫學，檢測腫瘤細胞本身的突變，用來輔助癌症治療，幫助醫師挑選最適合的標靶藥物或免疫治療。

顏佐樺指出，不少民眾會對基因檢測結果有兩大常見迷思：

首先，就是將檢測結果視作宿命。如同周先生當初聽到基因檢測報告結果內心的想法。但基因檢測是健康風險的指引、而非預判。 周先生的基因報告結果顯示，他具有APOA2、FTO等基因變異， APOA2基因變異者飽和脂肪酸的攝取比例過高、增加肥胖風險；FTO基因變異者飽足感較不敏感，餐點需多些營養密度低的食物，放慢飲食速度，因此為他設計了符合體質的飲食方案和運動計畫，幾個月後成功減脂並改善體能。

另一個迷思，則是民眾容易過度簡化或片面解讀資訊。他說像是只有檢測少量的基因位點，就下許多結論，這樣的判斷是不夠嚴謹的，基因檢測必須整合臨床數據、家族史與生活習慣多面向綜合評估，有賴專業的預防醫學團隊進行報告解說，並搭配全身健康檢查的數據給予下一步的建議，才能發揮真正的價值。

顏佐樺說，基因檢測結果不是終點，而是起點，行動才是影響健康結果的關鍵。當民眾把飲食、運動、睡眠、壓力和環境調整到對的方向，就能真的把基因的調光器轉向健康的一邊。

