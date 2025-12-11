你是我的眼 秋圃x全教總幫視障生「看」見未來
隨著時代進步，視障者的工作不再只能當按摩師，也可以在網路公司上班、甚至當律師，而要實現這些可能性，需要很多準備。秋圃基金會與全教總就替視障孩子們打造一條這樣的道路，希望他們未來也可以跟明眼人一樣有更多色彩。
幫視障生跟上課業 補政府缺口
對於特教生，教育部現在力推融合教育，視障學生也是其中之一。為了幫助更多視障生的課業可以跟上進度、乃至於在畢業後的工作發展有更多選擇，秋圃文教基金會攜手全教總，從2014年開始提供視障生的課輔和就業輔導機制。
這個計劃已經進行了超過10年，計畫主持人謝曼莉表示，一開始他們的初衷是希望減少城鄉差距。以台北市來說，服務的細緻度比較好，其他縣市就比較不足，因此，秋圃基金會跟全教總希望能補上這些缺口。她說：『(原音)譬如說我們老師會用很多的補充教材，那我們政府是提供教科書，就是一般孩子一樣提供教科書，那補充教材的部分呢，是沒有的。那有些台北市政府是有補助，他沒有辦法就是全面的做到這樣子，補助就是說我補助你一些，每學期、每個重度的學生，重度視障的學生，那有一些轉譯補充教材的費用，我們這邊的服務計畫就去支援他們不足的地方、不夠的地方。』
全教總視障計畫主持人謝曼莉。(楊雨青攝)
除了念書時期的協助，甚至對於視障生在大學時期的一些實習部分也可以提供幫助，希望僱主們可以理解視障生的獨立能力。她說：『(原音)譬如說有的職場他可能是需要去訂購便當，午餐時候的狀況這樣子，然後那個環境的熟悉，再來就是說剛剛講職務調整以外，還有可能在職務分析的過程裡面發現要職務調整，或者是要有輔具的介入這樣子，或者是說需要暫時性的1、2個禮拜的就業服務員在旁邊的協助，稍微的協助這樣子。這些的服務，目前台北市政府勞工局是有開始做到這一點，因為你現在不服務的話，說不定他在見實習裡面，他的表現很好的時候，對他的就業的能力、準備度會比較好的。所以他在尋找就業，畢業他在尋找就業機會的時候，那一個的經驗對他到下一個階段的就業是很重要的一個經驗，讓那個僱主也知道說，原來他在見實習的時候就已經可以做到什麼這樣子，那所以我們有協助這些。』
越小開始訓練越好 盼機構建立更多橫向聯繫
謝曼莉也指出，多數視障孩子可能一開始先被小兒科醫師發現，再轉介到眼科醫師，再來到早療系統。對於視障生的這些訓練越小開始越好，才能做出更全面的計畫，但除非是中途失明，不然很多視障生在小時候很難發現眼睛有狀況，因而容易耽誤判定，這時候應該要有專業人員介入，這部分也是秋圃會協助的地方。她說：『(原音)有些如果是視神經損傷的，他的眼球是看不出來的，所以他們就變成很難以被發現，很容易錯失掉一些時間。尤其是視覺的刺激，因為我們的視力是出生以後才發展的，那他先天有視障的時候，可能他的視力就已經很弱了，那他要從哪裡去接受這些視覺的刺激？不是只有視覺的刺激，一定是包含了你的視覺的刺激，是要讓他可以看到，就會有動機，就會動手去拿，相對的，他的大小肌肉也就會發展出來。』
謝曼莉舉例，有一名才4個月的孩子開始接受秋圃的服務，主要是這個孩子媽媽的第一個孩子也有視力問題，就比較有警覺性，之後她也趕快介入服務，從明暗的對比訓練開始一步步藉由發光的奶瓶、紅色握柄的湯匙、發亮的洗澡玩具等等，進步到現在已經可以辨識色塊積木。
謝曼莉希望秋圃做的是拋磚引玉，也可以讓政府單位有更多橫向聯繫與整合。她說：『(原音)希望我們做這些事情只是拋磚引玉，讓更多人知道可以怎麼做，然後我們也希望政府部門知道可以怎麼做的時候，去檢視一下他們到底哪一個環節...因為我們大家都知道嘛，政府機關他是一個不同的部會，或者是甚至同一個單位的話，他有不同的業務的承辦，所以他們可能分得比較細，那這些要橫向的聯繫。』
視障生腦部訓練多 底子打好人生有更多選擇
從小的訓練其實是為了未來做準備，謝曼莉指出，視障學生從小就訓練大腦，其實很多課業表現還不錯，因此他們的計劃不光是在課業上的協助，也希望他們從小打好底子，未來有更多選擇。她說：『(原音)他底子打得很好的時候，他對未來選擇就比較多。我也希望國內很多公司可以雇用我們這些底子都打得很好的視障者，他們念資工可以到他們企業去上班。不然底子打得好，可是那個天花板在那邊時候，其實是會讓大家懷疑說我們做那麼多努力是為什麼。』
謝曼莉是定向專業老師，她透露自己學習的過程也不容易，為了解視障者的情況，甚至親身實際模擬視障者走在路上的各種狀況。她說：『(原音)我印象裡很深刻，我出發是台師大的博愛樓，就是圖書館，我被帶到的地方是信義路大安森林公園，信義路跟建國南路的角落，然後我要這樣走回去，蒙眼的狀態，那就是在驗收。我們蒙眼除了說要理解教我的老師在講其他感官收集資訊是甚麼意思以外，我們還在教我的老師身上學到他如何協助我釐清問題，釐清大腦的心理圖像，心理地圖。釐清、不是告訴我答案，是釐清，那個問答的技巧。所以我們教出來的學生，我們結業後教學生，我們才有把握讓他很安全獨立在外面行走。』
家長觀念逐漸轉變 按部就班規劃終能開花結果
已從事這個工作多年的謝曼莉表示，她最開心的其實是這些年看到家長的觀念逐漸改變，了解「生命不該一眼就看到盡頭」。她說：『(原音)他跟大家一樣，生下視障孩子時候也是會很慌，他也會被他主觀影響，因為他記憶中、主觀中視障者長甚麼樣子，他就覺得他的孩子是不是未來就這樣子，那是很令人沮喪的。我們對生命看法不應該是說已經看到盡頭了，這是不好的。所以我們這個服務就是讓很多家長知道，他們觀念會改變，他們覺得他們孩子是有希望的，所以他們孩子現在學習地圖規劃好的時候，他們很努力按照這個地圖去進行。』
秋圃基金會藉由與全教總的合作，讓相關計畫內容能夠進入校園，讓更多學校老師知道，就可以轉介給有需要的家長。謝曼莉希望這項服務能為更多視障學生和他們的父母帶來希望，最終能在給他們的養分上開花結果，走出自己的一條路。『(原音)我覺得視障者對我來說他們是很勇敢的，他們真的是要很勇敢，我們只是賦予他勇敢的養分，至於那個勇敢要不要開花結果，養分給他，他就能開花結果。他們父母親也要很勇敢，因為盲不是開玩笑的，我們也希望他們看到孩子的希望等於看到自己希望。』(編輯：許嘉芫/陳士廉)
