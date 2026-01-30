你是真的瘦還是肌少症？醫師揭年輕人4壞習慣易中招

生活中心／杜子心報導



不少人為了瘦身，選擇少吃甚至節食來控制體重，卻忽略運動與營養補充，認為只要瘦下來就等於變健康。但醫師提醒，這樣的減肥方式其實正悄悄傷害身體，還可能讓肌少症提早找上門。無齡診所醫師王姿允指出，台灣近年出現明顯的肌少症年輕化現象，不少20到40歲族群表面看起來偏瘦，實際卻是體脂偏高、肌肉量不足，屬於典型「外瘦內虛」，更驚人的是，有些30歲左右的民眾，肌肉質量指數甚至已經落入原本為高齡者設計的肌少症診斷範圍。









廣告 廣告

看起來瘦卻可能是肌少症！醫點名年輕化4大主因：不到50歲體力竟像老人

肌少症並不只是肌肉變少，還包含肌力下降與行動能力變差。（圖／翻攝自臉書無齡診所）

王姿允在臉書說明，肌少症並不只是肌肉變少，還包含肌力下降與行動能力變差，例如提重物變得吃力、爬樓梯容易喘，甚至走路速度變慢、容易疲勞。值得注意的是，目前常用的診斷標準原本是以65歲以上長者為對象，若年輕族群就已接近這條線，代表身體老化速度明顯過快。她也補充，人體肌肉量其實從40歲後就開始逐年流失，每10年約減少8%，到了70歲後流失更快，若年輕時基礎不足，可能還沒到50歲，身體狀況就像高齡長者。

看起來瘦卻可能是肌少症！醫點名年輕化4大主因：不到50歲體力竟像老人

飲食偏向高糖、高油、高鈉且蛋白質與纖維攝取不足容易導致肌少症。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

至於為什麼肌少症會提早出現，王姿允歸納出4大常見原因，包括飲食偏向高糖、高油、高鈉，卻蛋白質與纖維攝取不足，長期食用精緻加工食品，熬夜成為生活常態，以及錯誤減肥方式導致肌肉流失。她強調，目前沒有藥物能直接治療肌少症，但只要從吃對營養、調整作息，再加上日常活動與肌力刺激著手，肌肉仍有機會慢慢恢復。與其一味追求體重數字下降，更重要的是讓身體變得有力量，否則未來可能成為活得久卻行動受限的一代。









原文出處：看起來瘦卻可能是肌少症！醫點名年輕化4大主因：不到50歲體力竟像老人

更多民視新聞報導

白衣天使轉戰暗黑界！護理師春川柚乃震撼出道

瑕疵品變現象級搶手貨？中國「哭哭馬」暴紅

2/4立春正式進入馬年！命理師曝3生肖手氣超旺

