你是空中飛人嗎？跨境生活成常態 資誠提醒留意稅務風險

資誠提醒，「空中飛人」生活型態日趨普遍，要留意稅務風險。



資誠會計師事務所今（22）日表示，全球化持續深化以及個人跨境移動愈加便捷，以多國短期停留、無固定居所為特徵的「空中飛人」生活型態日趨普遍。愈來愈多人藉由避免落居於單一國家的稅務居民身份，企圖達成薪資所得「全球免稅」的目標。然而，各國稅制規範大相逕庭，跨境稅務規劃需審慎評估並確實履行申報義務，方能有效降低法律與稅務風險。

資誠表示，在合規前提下，「空中飛人」可利用部分國家提供的短期停留免稅待遇。例如，新加坡與馬來西亞均規定，外籍人士若於當地停留不超過60天，其薪資所得通常可免予課稅（但不適用於公司董事或公眾藝人）。

台灣也有類似規定，若納稅人無固定居所、全年在台停留未滿90天，且薪資由境外公司支付，薪資所得即可免稅。

資誠表示，若個人能在多國行程規劃中同時符合各個國家的免稅門檻，即有機會達成全年薪資免稅的效果。

然而，美國採行全球所得課稅制度，美國公民與綠卡持有人，無論是否於該年度實際入境美國，均須向美國國稅局（IRS）申報全球所得，並依規定申報海外資產與金融帳戶。如未遵循規範，將面臨高額罰鍰甚至法律責任，風險不容小覷。

此外，為協助納稅義務人降低稅務負擔，美國稅法提供「海外勞務所得免稅額」（Foreign Earned Income Exclusion, FEIE），2025年度免稅上限達13萬美元。只要納稅義務人於年度內在美國境外居住超過330天，即可申請相關免稅額，藉此減少整體稅務支出。不過，即便最終薪資所得得以全額免稅，申報義務仍不得省略，相關資料仍需按規定向IRS呈報。

面對國際稅務環境愈發嚴峻，資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，隨著跨境金融資訊自動交換制度逐步完善，各國稽核強度同步提升，違規成本亦水漲船高。因此，採取「空中飛人」生活策略的個人務必嚴守合規原則，妥善完成各國申報義務。

蘇宥人表示，尤其是美國公民與綠卡持有人，在規劃跨境工作與生活布局時，更應審慎評估自身稅務責任，確保全面履行申報義務，以避免因忽略法規而承擔不必要的法律與稅務風險。

