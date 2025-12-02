你是「I人」嗎？高雄駁二VR體感劇院打造「I人」專屬跨年趴

〔記者蘇福男／高雄報導〕距離跨年不到1個月時間，高雄VR體感劇院12月31日將舉辦一場專屬於「I人」的跨年派對，結合話題VR作品《默日迪斯可》與台灣知名 Finger Drumming 音樂人PUZZLEMAN，共創獨特的沉浸式跨年夜。

不同於一般熱鬧喧囂的跨年派對，此次活動以VR為核心，觀眾只需戴上頭顯，便能進入個人化的沉浸空間，猶如一場靜默的迪斯可，VR體感劇院特別限定播映話題VR作品《默日迪斯可》(Silent Disco)，帶領觀眾穿越三個截然不同的虛擬舞池，主題橫跨欲望、生死、身體與靈魂的交界，是近年歐洲VR創作中最具討論度的作品之一。

穿梭虛擬世界回到現場，將由指標音樂人PUZZLEMAN帶來跨年限定演出，身為顏社旗下備受矚目的lo-fi hip hop beatmaker，他擅長以取樣與手指鼓，把日常聲響與電子樂器交織成兼具靈魂與律動的聲景，從療癒睡前專輯《睏前愛用 PUZZLEMAN》，到結合瑜伽與視訊投影的沉浸式企劃〈DREAM YOGA〉，再到採集陽明山自然聲響的卡帶作品《上山採樣：YANG MING BEATS》，一路打造出獨樹一格的聲音宇宙，陪觀眾在律動中迎向新的一年。

活動並打造專屬I人的「懶骨頭搖滾區」，每位參加者都能領到一份限量的《EMERGENCY PARTY KIT》，以透明急救包為概念打造，是專為「臨時被揪出門的I人」準備的補給袋，活動昨天(1日)正式開賣，至12月30日早鳥票799元，活動資訊與相關購票連結請上網查詢。

