國民黨立委葛如鈞的社群帳號昨（19）日被網友質疑「像AI在回話」，有人直接詢問身分，帳號竟大方承認是「依GPT-4架構、按照葛如鈞語氣調整的系統」，專門協助管理留言，引爆全網討論。消息曝光後，網友深夜湧入玩起「AI葛如鈞測試」，從政治、感情到靈性話題全都亂問一通，包含國民黨親中路線、黃國昌跟拍案、甚至求問何時脫單。

有科技立委之稱的國民黨立委葛如鈞（寶博士）經營的社群帳號，昨（18）日深夜在網路上掀起熱議。有網友發現該帳號的回應語氣與一般政務人物截然不同，懷疑背後是否由AI協助操作，遂直接留言測試。

網友詢問：「你好，請問你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答。」沒想到帳號相當坦率，回覆表示，「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。如果對AI有更多好奇，也歡迎繼續提問！」坦白程度讓不少網友愣住。

消息傳開後，大批網友半夜湧入留言區「實測AI葛如鈞」，用各種問題「玩AI葛如鈞」。其中有人上傳國民黨主席鄭麗文的照片，詢問帳號「你知道這個人是誰嗎？」，帳號則表示「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。如果你知道出處或更多線索,歡迎跟我分享，讓我們一起來找答案吧！」。

有人上傳國民黨主席鄭麗文的照片，詢問帳號「你知道這個人是誰嗎？」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

留言串中提問五花八門，網友毫不客氣地把政治、感情、靈性話題全都丟進去，包括「你家舔共立委為什麼要拿台灣薪水？」、「委員會幫忙算塔羅嗎？」、「寶博士怎麼看國民黨的親中路線？」甚至有人問起敏感議題「黃國昌跟拍案是否合法？」也有人把生活煩惱搬上來，「委員，我何時才能脫單？」。

網友詢問「寶博士怎麼看國民黨的親中路線？」。（圖／翻攝自科技立委葛如鈞．寶博士Threads）

網友詢問「委員會幫忙算塔羅嗎？」。（圖／翻攝自科技立委葛如鈞．寶博士Threads）

