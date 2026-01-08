你曾走進療癒系山城？茂管處「足留龜鄉」成果展登場 影像記錄六龜慢生活之美

▲想放慢腳步嗎？「療癒系山城」成果展帶你走進六龜日常。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】想放慢腳步、感受山城療癒能量嗎？交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）即日起至3月22日，於新威遊客中心一樓推出「足留龜鄉－療癒系山城」活動紀錄攝影靜態展，透過一張張影像，帶領民眾走進六龜山城的人文風土與地方創生故事。

本次展覽完整呈現茂管處近一年推動「足留龜鄉－療癒系山城」計畫的豐碩成果。計畫歷時近11個月，從盤點在地資源出發，結合創意設計與居民參與，逐步形塑專屬六龜的慢活節奏與療癒體驗，為山城注入嶄新觀光能量。

展出內容豐富多元，包含五行職人工作坊活動紀錄、踩線體驗遊程與地圖設計成果、運用在地素材研發的桃花心木精油擴香禮盒製作歷程，以及主題套裝遊程規劃成果；同時也展出邀請「雙金歌王」沈文程參與拍攝的紀錄攝影與行銷影片，讓民眾透過影像看見六龜最真實、最動人的日常風景。

透過活動紀錄攝影，本展覽不僅呈現地方居民、創作者與遊客之間的溫暖互動，也具體展現茂管處在地方創生過程中，持續深化在地參與、強化地方認同，並推動體驗型觀光的實際成果，成為未來觀光行銷與產業輔導的重要影像資產。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，希望藉由成果展，讓更多民眾認識「療癒系山城」的實踐歷程，透過影像引導大家走進山城、放慢腳步，親身體驗六龜獨有的生活文化與自然魅力，進一步帶動區域觀光發展，朝向永續經營目標邁進。

茂管處誠摯邀請民眾前往新威遊客中心參觀展覽，一同感受山城慢生活所帶來的療癒力量。更多茂管處旅遊活動資訊，可至茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)獲得最新活動資訊！（圖╱記者王苡蘋翻攝）