你最想讀哪一所動漫學校？票選排行榜曝光：神山高校奪冠、雄英高校緊追在後

如果能親自走進動漫作品中的校園生活，會想選擇哪一所學校就讀？前陣子由日本「スパコミック!!（Spacomic!!）」發起「最想就讀看看的動漫學校」網友票選排行榜結果出爐，前三名分別由神山高校、雄英高校、夜鴉學園拿下。

神山高校成為網友最想就讀的動漫學校！（圖源：世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來）

本次票選第一名由《世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來》的神山高校奪下，許多網友認為該校結合現實高中生活與虛擬世界「SEKAI」的設定極具吸引力，角色關係與社團描寫貼近現實又帶有幻想色彩。第二名則是《我的英雄學院》的雄英高校，雖然校內訓練強度高、危險事件頻繁，但作為「培育英雄」的象徵性學校，仍被大量粉絲視為夢想舞台。

第三名為《迪士尼扭曲仙境》的夜鴉學園，其以迪士尼反派為靈感的魔法學園世界觀獲得高度評價。值得注意的是，《排球少年!!》系列共有四所學校進入前二十名，包括稻荷崎高校、都立音駒高校、宮城縣立烏野高等學校與私立青葉城西高校，再次顯示該作品對高中社團生活與青春競技的描寫，至今仍深受觀眾喜愛。

榜單中段則出現不少奇幻與搞笑取向的學校，如《妖怪學校的菜鳥老師》的百鬼學園、《入間同學入魔了！》的惡魔學校巴比魯斯，以及《齊木楠雄的災難》的 PK 學園等，網友多半以「看起來很有趣，但實際就讀風險極高」形容，非日常感正是其魅力來源。

偶像題材同樣佔有一席之地，包括《世界計畫》的宮益坂女子學園、《偶像夢幻祭！》的夢之咲學院與《偶像學園！》的星光學園，被認為是「壓力與舞台並存」的理想校園。至於《鬼滅之刃》的鬼滅學園、《咒術迴戰》的東京都立咒術高等專門學校、《暗殺教室》的椚丘學園中學等作品，則被點出「世界觀迷人，但生存難度偏高」，仍成功擠進榜單。

在排行榜曝光後，也引起網友熱議：「每天都被爆炸跟爆音包圍的神到不行的高中居然拿第一名，實在太好笑了」、「椚丘中學，不管是在 E 班還是 A 班，去哪裡都是地獄」、「NRC 第三名一定是 BUG 吧。那裡治安超爛的啊。雖然這樣說，我其實也想去看看就是了。」、「雄英高中偏差值高到靠北，真的有人能考得進去嗎？」、「老實說我絕對不想去咒術高專。去那裡＝要跟咒靈戰鬥＝基本上會死。」