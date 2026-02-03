你會有桃花運！宅男檢察官死纏爛打美女書記官 最終下場出爐

性騷擾示意圖。AI生成



司法官班47期結業的前雲林地檢署檢察官魏偕峯，2022年起猛追一名剛分發的美女書記官，被拒絕後仍傳誦「妳就像草莓一樣可愛」、「妳的生肖今年會脫單、會有桃花運」等騷擾簡訊，經告誡不聽還跟蹤尾隨，成為全台首例被依《跟蹤騷擾防制法》判刑確定的檢察官。懲戒法院判魏偕峯轉任彰化地檢署檢察事務官，他上訴失敗，確定丟掉檢察官身分。

調查指出，這名女書記官自2021年到雲檢服務，單身的資深檢察官魏偕峯一眼瞬間看上，魏偕峯先託不知情的檢察官代轉零食討好，該名檢察官後來發現有問題而制止他，但魏偕峯卻變本加厲，要求女方到他的辦公室獨處、尬聊，更頻繁用署內分機打給女書記官，還要求女方在晚上或放假時「一對一補習」，遭女方打臉狠拒。

而魏偕峯不以為意，不時傳送「妳的生肖今年會脫單、會有桃花運」、「希望可以交像妳一樣的女朋友，也會帶女朋友去日本玩」、「如果有像書記官的女友，會帶女友去遊玩、送女友禮物」、「妳就像草莓一樣可愛」等內容給女方。女方因為怕接到魏偕峯的電話，甚至不敢接內線電話，直接影響內勤檢察官和法警聯繫的正常勤務。

女方的主管和配屬檢察官，得知內情後，曾嚴正警告魏偕峯，但魏偕峯嘴巴上同意停止瘋狂追求，但身體卻不聽話，居然開始在停車場、辦公大樓門口、走廊騷擾女方。

魏偕峯屢次在早上躲在停車場等待女方上班，女方一度嚇到不敢走出停車場，因為他一直「翹首遠望」不離開，女方為了要上班，只得硬著頭皮走向辦公室，魏偕峯見狀竟馬上鑽出來攀談。某次，女方剛吃完午餐回地檢署，魏偕峯恰好出來丟便當盒，看到她馬上趨前搭訕，還講述署內八卦，「火山（前雲林地檢署檢察官）的女友是網紅律師」。

2022年的除夕夜，魏偕峯代理值班檢察官，他終於找到藉口和女方加LINE，往後，不時傳送早安圖、晚安圖及新聞訊息給女方，如果女方不回訊，他就一直傳，導致女方快要精神崩潰。女方最終受不了選擇攤牌，當面警告他行為不妥，但魏偕峯事後卻狂傳LINE「解釋誤會」，女方被搞到身心俱疲，決定訴諸法律，而且態度強硬，拒絕原諒也不接受和解。一審判他4月有期徒刑，魏偕峯未上訴，全案確定。

檢察官評鑑委員會調查後，將魏偕峯移送懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭第一審認定，魏偕峯至少有15項違失，更跟蹤女方11次，22天內狂傳50則訊息騷擾，他除了負擔刑責，也構成《性別平等工作法》的性騷擾，而且，科室主管、檢察官和主任檢察官多次告誡他，他始終沒有反省，第一審因此認定，他嚴重損害檢察官形象。

第一審認為，魏偕峯的情節非常嚴重，已經不適任檢察官職務，徵詢法務部意見等情狀後，判魏偕峯免除檢察官職務，轉任彰化地檢署檢事官，職務編號A600225。魏偕峯上訴第二審想要保住官職，但第二審認為原審判決的認事用法沒有違誤，駁回上訴，他已確定轉任彰化地檢署檢察事務官。

