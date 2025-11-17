你有便秘困擾嗎？試試「炸馬桶特調」 網友推10大助順暢飲品快收藏





【NOW健康 陳如頤／台北報導】排便頻率因人而異，從一天三次到一週三次都屬正常。然而，現代人外食比例高、纖維攝取不足，導致「腸胃不順」成為許多人的困擾。因此，「便秘能喝什麼」也成為熱門話題。本篇將整理網友熱議的10大「助順暢飲品」，帶您了解哪些飲品最常被推薦。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「助順暢飲品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的10大助順暢飲品有哪些。

網友熱議10大助順暢飲品。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



「咖啡+優酪乳」短時間超有感 許多人飲用後幾分鐘就產生便意



觀察近1年網友針對「助順暢飲品」的相關話題討論，可以發現「咖啡」位居聲量榜首。咖啡因能刺激腸道蠕動，因此許多人在飲用後幾分鐘就會產生便意。



有網友表示自己「吃很多菜都沒用，自從喝了黑咖啡就馬上見效」，甚至有網友分享自己「炸馬桶特調」，推薦「原味優酪乳+黑咖啡」，指出不到一個小時就超有感，成為吸引眾多討論的熱門組合。



你喝「牛奶」必跑廁所嗎？ 醫師提醒：小心是乳糖不耐症在作怪



「牛奶」與「奶茶」也是討論熱度很高的助順暢飲品。牛奶中的乳糖經消化後會產生乳酸，有助於促進腸道蠕動，有網友便分享自己「只要喝牛奶就拉肚子」。



有醫師提醒，若喝鮮奶後就得馬上跑廁所，可能是乳糖不耐症。如果長期飲用牛奶導致腹瀉，更可能造成營養不良或脹氣等問題，建議依個人體質調整攝取量。



豆漿、綠茶、優酪乳都上榜 有便秘困擾不妨參考「助順暢飲品」



其他上榜飲品也各有特色，「豆漿」富含膳食纖維，有助腸胃蠕動；「綠茶」含茶多酚及大量水分，能溫和地促進消化；「優酪乳」含有益生菌和乳酸，有助於維持腸道菌相平衡並促進腸道蠕動，不少網友建議「選擇無糖的優酪乳」以達到最佳助排便順暢效果。



若你也有便秘相關的困擾，不妨參考網友推薦的「助順暢飲品」，搭配均衡飲食與充足水分，讓腸胃每天保持活力，排便更順暢，生活也更輕盈自在。



