你有入睡困難、易醒多夢的困擾嗎？從穴道按摩到寧神茶，中醫師教「居家保健3法」助好眠

躺下翻來覆去數羊數到天亮？半夜醒來後就再也睡不著？睡了八小時仍覺得精神不濟？現代人生活壓力大，三餐不定、長時間滑手機，夜不能寐成為許多民眾的隱憂。博愛馬光中醫婦幼診所歐怡君中醫師指出，在中醫觀點中，睡眠障礙的表現往往與心、肝、脾、腎等臟腑功能失調有關。建議若有睡眠困擾不妨先從調整作息與簡單的穴道、茶飲著手，必要時尋求專業中醫師辨證論治，「心神歸位，陰陽調和」找回一夜好眠，

睡眠障礙5症狀

睡眠障礙若長期忽視，不僅影響專注力與記憶力，更會傷害免疫力與心血管健康。歐怡君表示，睡眠障礙的常見症狀包括入睡困難、易醒多夢、早醒難再眠、睡眠質量差，並可能伴隨頭暈、健忘、心悸、煩躁、胃脹、便祕或焦慮等症狀表現。

入睡困難：明明很累，但躺下後腦袋持續運轉，久久不能入眠。

易醒多夢：半夜常驚醒，或夢境頻繁，睡得淺。

早醒難再眠：天還沒亮就醒，醒後翻身也無法再睡。

睡眠質量差：雖然睡足時間，卻仍感到疲倦、精神不濟。

伴隨症狀：常伴有頭暈、健忘、心悸、煩躁、胃脹、便祕或焦慮等。

中醫治療睡眠障礙：心神歸位，陰陽調和

歐怡君指出，睡眠障礙的表現，以中醫觀點來看，往往與心、肝、脾、腎等臟腑功能失調有關。常見病因有：

心脾兩虛：工作勞累、思慮過度，消耗氣血，夜間難眠。

肝鬱化火：情緒壓抑，肝氣鬱結轉為火，導致煩躁失眠。

腎陰不足：年長者或熬夜過度，腎精不足，心腎不交，夜間多夢。

痰濕內擾：飲食不節，濕濁困擾清陽，使神志不寧。

因此，中醫治療睡眠障礙的原則以「寧心安神、調和臟腑」為核心，並強調心的陰陽平衡與氣血充足是安眠的基礎。例如：

針灸：常選取神門、安眠、三陰交、百會等穴位，疏通經絡、安神助眠。

中藥：常用酸棗仁、柏子仁、遠志、茯神等，補益心脾、養血安神。

辨證施治：根據不同體質開方，例如心肝火旺者可用瀉火安神，氣血不足者則補益氣血。

安眠的居家保健3法

歐怡君建議，除了就診治療，日常生活也能透過中醫方法輔助改善睡眠，如：穴道按摩、作息調整、藥膳與茶飲等方式。以下分享安眠的居家保健3方式：

穴道按摩

神門穴（腕橫紋小指側凹陷處）：鎮靜安神，每晚睡前按壓2～3分鐘。

三陰交（小腿內側，踝骨上約三寸處）：調和肝脾腎，改善焦慮與失眠。

安眠穴（耳垂後方凹陷處）：特效安眠穴，睡前按揉可助眠。

作息調整

睡前避免使用3C產品，讓腦神經降溫。

保持規律睡眠時間，避免過度午睡。

睡前可泡熱水腳，溫養腎陽，幫助放鬆。

藥膳與茶飲

1. 酸棗仁粥

烹飪方式：2杯白米洗淨後加水 800 毫升，先煮成半熟粥。將酸棗仁末30g加入，轉小火續煮 15 分鐘，攪拌均勻。

食用時機：建議晚餐食用一碗。

功效：養心安神、改善失眠、心悸。

2. 百合蓮子湯

烹飪方式：百合（乾品）20 克、蓮子（去心）30 克，先浸泡 30 分鐘。鍋內加水 1000 毫升，放入蓮子煮 20 分鐘後再加百合。待蓮子熟爛，加入冰糖調味即可。

食用時機：晚餐後或睡前 2 小時飲用一碗。

功效：清心安神、潤肺止咳，適合煩躁失眠、多夢者。

3. 寧神茶

烹飪方式：將酸棗仁10 克（可稍微拍碎）、茯苓10 克、菊花5g先用清水沖洗。鍋中加水 600 毫升，先放酸棗仁、茯苓，小火煮 15 分鐘。關火前加入菊花，浸泡 5 分鐘後即可飲用。

飲用時機：可分 2–3 次溫飲。

功效：安神、健脾、清肝明目，適合焦慮、睡眠淺的人。

最後，歐怡君強調，睡眠是養生的第一要務。若總是被「夜裡數羊」困擾，不妨先從調整作息與簡單的穴道、茶飲著手，必要時尋求專業中醫師辨證論治。唯有「心神歸位，陰陽調和」才能一夜好眠。

廣告 廣告

資料提供：馬光中醫診所

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：曾耀儀



更多良醫文章

愛喝茶包恐喝下百億塑膠微粒！台大化工博士：1原則從根本解決

12月最容易發生心臟病！日本名醫：早晚「一杯水」，降30%心血管疾病風險

