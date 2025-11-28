你有壓力型肥胖嗎？其實這是身體在向你發出警訊

你有壓力型肥胖嗎？不是不努力，就是壓力大到瘦不下來，其實這是身體在向你發出警訊，當壓力過大、睡不好、情緒長期緊繃，大腦裡的快樂荷爾蒙就會出現失衡狀態。

壓力肥＝荷爾蒙失衡： 慢性壓力 → 皮質醇上升 → 想吃高熱量食物 → 刺激脂肪儲存

當身體長期處於「慢性壓力」時，皮質醇會大量上升，讓你特別想吃高熱量食物，久而久之這些多餘能量就會被轉化成脂肪儲存，形成所謂的「壓力肥」，除了體重增加，也會影響睡眠、情緒與代謝。

這些症狀 可能腦內啡不足： 若你最近經常覺得身體沈重、情緒低落 可能是腦內啡與多巴胺分泌不足導致 常見表現有： 疼痛感放大 疲倦無力 焦慮、憂鬱 睡眠品質差

當腦袋裡的快樂荷爾蒙變少，連代謝也會跟著「卡卡」，食物是最天然的情緒調節劑，想讓腦袋重新充滿快樂訊號可以這樣吃！

這樣吃 提升腦內啡＆多巴胺： 辣椒素：促進腦內啡釋放 帶來愉悅感

富含鎂的食物：放鬆神經穩定情緒 推薦：杏仁、腰果、可可粉、香蕉、深綠葉菜

高含量色胺酸食物：合成血清素與腦內啡的前驅物 推薦：牛奶、起司、優格、雞胸肉、毛豆、豆腐

Omega-3脂肪酸：幫助穩定多巴胺合成 推薦：亞麻籽、核桃、奇亞籽、鮭魚、鯖魚

這樣做 提升腦內啡＆多巴胺： 除了吃得好 行為改變也能幫大腦放鬆 深呼吸 放慢呼吸節奏 幫助神經放鬆 減輕焦慮與緊繃

運動 任何規律運動都能促進腦內啡分泌 讓心情更穩定

冥想 專注當下 能讓壓力指數下降 幫助大腦進入放鬆狀態

曬太陽 每天曬10～15分鐘太陽 有助於血清素合成

哈哈大笑 笑能促進多巴胺與腦內啡分泌 是最自然的快樂來源

遛狗 與毛孩互動能釋放催產素與快樂荷爾蒙 讓身體進入「放鬆又幸福」的狀態

營養師小提醒 壓力型肥胖不是不努力 而是大腦太累了 先學會照顧情緒 再談控制體重 穩定作息、補足營養、保持愉悅 當快樂荷爾蒙回來 體態與心情都會更輕盈

