你有感性力量嗎？2026新生活態度：用感性感知問題，用理性解決問題
你是個感性的人嗎？北京賦能智慧董事長兼CEO張婷於《誰說一定要理性》一書中，從需求、情商、逆商、學習和表達等7個面向，教導讀者如何駕馭這股內在能量，在理性的世界中活出真實自我，讓平凡人生更豐富有意義，擺脫「感性=情緒化」的偏見，並展現獨特價值。以下為原書摘文：
感性是一種新的生活態度
在現代社會裡，有時候感性可能比理性更重要。因為人們通常靠理性認知世界，而靠感性連接世界。或者可以說，人們往往用感性感知問題，用理性解決問題。
很多人可能覺得，自己的感知能力不足，對外界的洞察不夠敏銳。實際上，大多數人都有這樣的困擾。因為很多人並沒有意識到感性力量的重要性，也沒想過感性是解決問題的能力之一。當然，大家也不必過分擔憂，根據我多年的經驗，感性其實是可以透過刻意練習而獲得的。
就我而言，洞察力強、比較感性等特質，是在從事護士工作時被逐漸修煉出來的。在醫院裡，每一件小事都事關患者的生命安危。這種人命關天的工作，要求自然會比其他職業高一些。
要顧及的事情這麼多，做到細而不亂就顯得非常關鍵。尤其是值夜班的時候，病房裡只有我一個護士，我更要提升工作效率。工作時，我會先觀察清楚病房究竟需要哪些東西，然後在治療室把所需的東西全部準備完畢，並儘量一次性將工作做完，能少跑一次就少跑一次。也就是說，學會統籌管理對高效工作而言是非常重要的。
在照顧手術後的患者時，我需要有強大的觀察力。比如，有的患者做了十二指腸手術，身上會帶十幾根管子，我要監測他的生命體徵，要觀察輸液進度，還要顧及各種引流管的情況。
這些情況都是在即時變化的，作為一名守護患者生命安全的護士，我一定要在第一時間發現異常，甚至需要透過經驗預判患者將要發生的變化。在日復一日的醫護工作中，我的洞察力得到了極大的鍛鍊。感性力量也在日常對細節的觀察中變得越來越強。
感性力量可以後天培養
大部分人都沒經歷過這樣的工作和生活，也就沒有練習感性的機會。但是我知道，一部分人之所以缺乏感性的力量，並不是因為他們過分關注自我或者性格內向，而是因為他們缺少刻意練習。只要堅持練習，感性力量是可以後天培養和學會的，這一點我深信不疑。
實際上，我是在關注人的過程中培養了自己的感性力量，只不過我採用的方式是「讀人」，是在生活經歷中向人學習。小時候，由於父母外出工作，我跟著奶奶生活了4年，我那時只有5歲，奶奶對我的影響很大。
奶奶說自己出生在舊社會，所以沒有上學。奶奶有一點重男輕女的觀念，對我特別嚴厲。我很怕挨罵，但又很喜歡聽她跟我講故事和唱歌。奶奶喜歡講的故事有《烏鴉反哺》等；她經常唱的歌有《北京的金山上》《大海航行靠舵手》等。每次聽奶奶講故事、唱歌，我的腦海中都會浮現很多畫面。無形中，我的想像力和對情緒的感知力不斷得到鍛鍊。
現在，我在與別人溝通時，很快就能在頭腦中構建畫面和場景，也能很準確地感知對方的狀態，這與奶奶帶給我的影響密切相關。在某些時候我甚至覺得，感性的人其實就是在按照自己的感覺生活，因為他們能準確感知自己和身邊的人。
感性人的3大共同點
他們有一種很理想的人生狀態，輕鬆而自由。感性的人往往也有很多共同點，他們的這些特質使得他們成為更有魅力的人。
1. 豐富的想像力
感性的人，思維大都非常活躍，有著天馬行空的想像力。比如我在和人聊天的時候，很可能聊著聊著就離題了，要再多聊上一會兒，才能回到正題。由於思想活躍、很有想像力，感性的人在看到一個東西時，常會不自覺腦補。
2. 好奇心旺盛
感性的人，大都好奇心極強，在發現一個感興趣的東西之後，很喜歡進行毫無邏輯可言的鑽研。我對組裝電腦、維修物品等，都產生過濃厚的興趣。願意主動嘗試，也是感性的人的共同特性。
20世紀80年代，家裡買了一台彩色電視機，我興奮地認為有彩色電視可以看了，沒想到電視機到家沒幾天，就被父親賣掉了。原因是父親又聽說有可以遙控的電視機，在那個時代，這種電視機特別少見，他想買一台試試。
於是他拜託同事從國外買一台有遙控器的電視機回來。我仍然清晰地記得，那個遙控器可以嵌入電視機的面板，用力推一下又可以取出來操作電視，真的很有意思。
從小受到父親的影響，我也變得熱衷探索。從38歲找到我的老師張萌開始學習起，到現在41歲，我對學習有了更濃厚的興趣，如今我每天仍然保持著6小時的輸入時間、3小時的輸出時間，以及2小時的一對一幫助學員解決問題的時間，對看書也更感興趣了。
有人問我：「張婷老師，你怎麼這麼愛學習？」
我的回答是：「學習讓我發現世界原來如此美好。」
學得越多，我對這個無限大的世界就有了越多的探索和理解。書是作者探索的收穫分享，是作者以和我不一樣的視角對世界的解讀。我放棄了穩定的外企工作，將學習和分享知識變成自己一生的事業，很多人對此表示不理解。
但對我來說，年過40才找到真正感興趣的事是很難能可貴的，我更願意把我喜歡的事情做成一份有意義、有價值的事業。用好奇心去探索知識，將所學的知識付諸實踐，使我看到一個多彩多姿的世界。
3. 始終保有同理心
感性的人，通常極有同理心。我將同理心分成了3種境界：
低層次的同理心，是能夠感知別人的情緒和需要。
中層次的同理心，是關注別人，先人後己。
高層次的同理心，是努力成就別人。
我在醫藥公司做業務的時候，就表現出極強的同理心。在得到訂單的關鍵時刻，有的用戶聲稱自己遇到了困難，出於一些原因不能下訂單，我知道這或許只是一種說辭，但我仍然選擇相信，繼續一如既往地為客戶服務。結果我付出了很多，業績往往不是第一名。
轉換工作面試時，面試官問我，你在前公司業績是第一名嗎？我很坦誠地說：「不是」；他又問：「你與第一名的差距是什麼？」我說我的同理心太強，有時過於相信客戶。
我就是這樣的一個人，總是站在他人的角度想問題，習慣性地相信別人。很多人為我感到不平，但我依然相信自己的選擇，我堅信只要我選擇相信，我聽到的真話一定比假話多。如今，我已在業界佔有一席之地，甚至小有名氣，這與我超強的同理心不無關係。
我的同理心讓我更能夠給予使用者超出預期的服務，我也因此透過感性的力量得到了超出預期的收穫，所以我才想把這個感受分享給大家。我也認為，在與他人相處的過程中，感性可能比理性更重要。
未來的世界，如果說會有一種能力被永久地留下來，那我希望是感性的能力。隨著科技的發展，理性的東西可以被冷冰冰的機器所替代，而有溫度的感性力量是無法被替代的。
（本文摘自／誰說一定要理性！用感性改變你的人生：透過感性，綻放平凡卻不平庸的自己！／橙實文化）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
